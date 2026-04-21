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GUERRA

Trump estende trégua com Irã após pedido do Paquistão

Decisão ocorre antes do fim da trégua e mantém bloqueio no Estreito de Ormuz

Isabela Cardoso
Por

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Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 21, a prorrogação do cessar-fogo contra o Irã. A decisão, segundo ele, vale até que representantes iranianos apresentem uma proposta unificada para a abertura de negociações de paz.

Além da extensão da trégua, o republicano determinou que as Forças Armadas mantenham o bloqueio marítimo ao Estreito de Ormuz, medida que já havia sido anunciada no último dia 12 de abril. Até o momento, não houve resposta oficial de Teerã.

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Imagem ilustrativa da imagem Trump estende trégua com Irã após pedido do Paquistão
| Foto: Reprodução

Decisão ocorre horas antes do fim da trégua

A medida foi tomada poucas horas antes do prazo que marcaria o encerramento do cessar-fogo entre Washington e o governo iraniano.

De acordo com Trump, o pedido para ampliar a trégua partiu do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que atua como intermediador nas negociações.

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Em publicação na rede social Truth Social, o presidente afirmou que a decisão também considerou a fragmentação interna do governo iraniano.

Negociações enfrentam impasse diplomático

A continuidade das negociações segue incerta. Era esperado que o vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, viajasse ao Paquistão para uma nova rodada de diálogos em Islamabad, prevista para esta quarta-feira, 22.

No entanto, segundo o jornal The New York Times, a ausência de resposta por parte do Irã levou à suspensão temporária da viagem.

Outros nomes ligados à política externa americana, como Jared Kushner e Steve Witkoff, foram vistos na Casa Branca pouco antes do anúncio, indicando movimentações nos bastidores diplomáticos.

Na segunda-feira, 20, o Ministério das Relações Exteriores do Irã já havia sinalizado dúvidas sobre a participação nas negociações, acusando os Estados Unidos de não levarem o diálogo a sério.

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Tags:

Donald Trump Irã paquistão

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