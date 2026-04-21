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DECLARAÇÃO

Trump sobe tom contra Irã e põe em xeque continuidade de cessar-fogo

Presidente americano afirmou que Teerã violou o acordo "reiteradas vezes"

Rodrigo Tardio
Por

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Acusações mais graves foram publicadas por Trump na rede própria, a Truth Social
Acusações mais graves foram publicadas por Trump na rede própria, a Truth Social -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Irã nesta terça-feira, 21, de violar sistematicamente o cessar-fogo entre as duas nações.

A declaração ocorre em um momento crítico, a menos de 24 horas da expiração da trégua, e sob um cenário de incerteza diplomática: Teerã decidiu não enviar sua delegação para a rodada de negociações prevista para ocorrer em Islamabad, no Paquistão.

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Em entrevista ao canal CNBC, Trump minimizou a resistência iraniana e defendeu que Washington mantém uma "posição sólida" para forçar um novo entendimento.

“Vamos acabar com um ótimo acordo. Acho que eles não têm escolha... Estamos em uma posição de negociação muito, muito forte”, declarou o republicano.

Ausência

A esperança de uma resolução diplomática sofreu um duro golpe na manhã de ontem, quando a TV estatal iraniana confirmou que nenhum representante do país viajou ao Paquistão.

O governo de Teerã tem condicionado o diálogo à "boa-fé" dos americanos, alegando que Washington é quem, de fato, descumpre os termos acordados.

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Rota sob fogo

As acusações mais graves foram publicadas por Trump na rede própria, a Truth Social. O presidente afirmou que o Irã disparou contra navios no Estreito de Ormuz. A região é o principal gargalo do comércio mundial de hidrocarbonetos e está bloqueada desde o início das hostilidades no Oriente Médio.

O prolongamento deste bloqueio tem sido o principal vetor de instabilidade na economia global, pressionando os preços de combustíveis e as cadeias de suprimentos internacionais.

Enquanto o Irã nega as investidas e devolve as acusações de violação aos EUA, o mercado internacional aguarda o desfecho de quarta-feira, prazo final para que a trégua seja oficialmente renovada ou descartada.

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Tags:

cessar-fogo Donald Trump Irã negociações diplomáticas

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