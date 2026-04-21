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TENSÃO

“Continuar bombardeando é a melhor postura”, diz Trump sobre Irã

Republicano afirmou estar pronto para agir se não houver negociação

Ane Catarine
Por

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 21, que pretende continuar os bombardeios contra o Irã caso não haja acordo para estender o cessar-fogo, que termina na noite de quarta-feira, 22.

Segundo ele, as Forças Armadas americanas estão prontas para agir.

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“Espero continuar bombardeando porque acho que essa é a melhor postura”, disse em entrevista ao canal CNBC.

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A declaração do republicano reforça o impasse nas negociações entre os dois países, que ainda não avançaram para uma solução diplomática.

Enquanto isso, o vice-presidente JD Vance e outros integrantes do governo norte-americano devem viajar ao Paquistão para uma nova rodada de conversas.

O Irã, por sua vez, tem sinalizado resistência e afirma não ter interesse em negociar com os Estados Unidos, alegando excesso de exigências.

O que se sabe sobre as negociações?

A primeira rodada de conversas, realizada há cerca de dez dias, terminou sem acordo. Desde então, o Irã tem resistido a novos encontros e criticado ações dos Estados Unidos, como a manutenção de bloqueios e a apreensão de um navio iraniano.

A tensão também se reflete no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo.

O Irã chegou a anunciar a reabertura da passagem na semana passada, mas voltou atrás no sábado, 18, após a recusa de Donald Trump em suspender restrições aos portos iranianos.

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Tags:

Donald Trump estados unidos Irã

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