Sob ameaça, Irã rejeita nova rodada de negociações com os EUA

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Trump tenta negociar trégua na guerra - Foto: Casa Branca/ Molly Riley

O Irã rejeitou participar de uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos, prevista para começar na segunda-feira, 20, no Paquistão. A decisão foi informada neste domingo,19, pela agência estatal Irna.

Segundo o governo iraniano, a recusa ocorre diante de “exigências excessivas” feitas pelos Estados Unidos, além de demandas consideradas “irracionais e pouco realistas”. Teerã também acusou Washington de declarações contraditórias e de violar o cessar-fogo em vigor.

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A negativa ocorre a poucos dias do fim do prazo da trégua entre os dois países, iniciada em 7 de abril e prevista para terminar na quarta-feira, 22.

Trump faz nova ameaça

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia afirmado que uma delegação americana viajaria ao Paquistão para retomar as conversas. Em publicação nas redes sociais, o republicano também fez novas ameaças ao Irã.

“Estamos oferecendo um acordo muito justo e razoável. Espero que aceitem, porque, se não aceitarem, os Estados Unidos vão destruir todas as usinas de energia e todas as pontes no Irã”, escreveu.