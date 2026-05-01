MUNDO
Governo dos EUA fecha parceria com empresas de IA para uso militar
Acordo foi firmado com oito empresas de tecnologia
Os Estados Unidos anunciaram um acordo com oito empresas de inteligência artificial com o objetivo de aplicar tecnologias na área militar. O anúncio foi feito pelo Departamento de Defesa nesta sexta-feira, 1º.
Entre as empresas que fazem parte do acordo estão SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services e Oracle.
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Em comunicado, o Pentágono explicou a iniciativa da parceria com as empresas de tecnologia.
“Esses acordos aceleram a transformação rumo à consolidação das Forças Armadas dos Estados Unidos como uma força de combate com foco em IA e fortalecerão a capacidade de nossos combatentes de manter a superioridade decisória em todos os domínios da guerra”, afirmou.
Em meio a uma disputa jurídica com o governo dos EUA, a Anthropic, responsável pelo Claude, ficou de fora do acordo. No início deste ano, a empresa negou o uso de sua IA pelo Pentágono. Após isso, foi classificada pelo departamento como um risco à segurança do país.
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