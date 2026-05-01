Governo dos EUA fecha parceria com empresas de IA para uso militar

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Os Estados Unidos anunciaram um acordo com oito empresas de inteligência artificial com o objetivo de aplicar tecnologias na área militar. O anúncio foi feito pelo Departamento de Defesa nesta sexta-feira, 1º.

Entre as empresas que fazem parte do acordo estão SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services e Oracle.

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Em comunicado, o Pentágono explicou a iniciativa da parceria com as empresas de tecnologia.

“Esses acordos aceleram a transformação rumo à consolidação das Forças Armadas dos Estados Unidos como uma força de combate com foco em IA e fortalecerão a capacidade de nossos combatentes de manter a superioridade decisória em todos os domínios da guerra”, afirmou.

Em meio a uma disputa jurídica com o governo dos EUA, a Anthropic, responsável pelo Claude, ficou de fora do acordo. No início deste ano, a empresa negou o uso de sua IA pelo Pentágono. Após isso, foi classificada pelo departamento como um risco à segurança do país.