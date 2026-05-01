Papa Leão XIV nomeia ex-imigrante irregular como bispo nos EUA

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O Papa Leão XIV nomeou, nesta sexta-feira, 1º, um novo bispo para a diocese de Wheeling-Charleston, na Virgínia Ocidental. O escolhido foi Evelio Menjivar Ayala, de 55 anos, atualmente bispo auxiliar em Washington e com histórico de migração irregular para os Estados Unidos.

Segundo o Vaticano, Menjivar Ayala nasceu em El Salvador e chegou aos EUA em 1990, fugindo da pobreza e do conflito armado em seu país. Ele relatou que foi detido no México ao tentar entrar no território americano e que conseguiu seguir viagem após pagar suborno, atravessando a fronteira por Tijuana.

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Ordenado padre em 2004, o religioso construiu carreira na Igreja Católica nos Estados Unidos até ser escolhido agora para liderar a diocese na Virgínia Ocidental.

A nomeação ocorre em meio a posicionamentos recentes do papa sobre política internacional. Leão XIV criticou a possibilidade de conflito envolvendo o Irã, classificando como “inaceitável” a ameaça de destruição do país, além de questionar a política migratória do presidente Donald Trump, que considerou “extremamente desrespeitosa”, defendendo um tratamento mais humano aos migrantes.

As declarações geraram reação de Trump, que chegou a chamar o pontífice de “fraco".