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"QUERIDO AMIGO"

Lula homenageia papa Francisco: “Um ano de saudades”

Ao lembrar do pontífice, presidente o chamou de querido amigo

Ane Catarine
Por

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Lula e papa Francisco
Lula e papa Francisco -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 21, para prestar homenagem ao papa Francisco, que morreu há exatamente um ano.

Ao se referir ao pontífice como “querido amigo”, o petista destacou o legado deixado por ele e afirmou que sua mensagem de paz “está cada dia mais atual”.

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“Um ano de saudades do meu querido amigo Papa Francisco. Sua mensagem de paz e de esperança se faz cada dia mais atual, e seguirá ecoando no coração da humanidade”, escreveu Lula.

Veja:

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Um post compartilhado por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

Enterro do papa

Lula esteve no Vaticano e participou do funeral do papa Francisco em abril de 2025.

Na ocasião, viajou acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, da ex-presidente Dilma Rousseff e de integrantes do governo, além de representantes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula participou de velório do papa
Lula participou de velório do papa | Foto: Ricardo Stuckert / PR

Durante a cerimônia, o presidente se ajoelhou e rezou diante do caixão na Basílica de São Pedro, participando do velório e da missa fúnebre.

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Morte

O papa Francisco morreu aos 88 anos, em 21 de abril de 2025, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) seguido de insuficiência cardíaca.

Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina, ele foi eleito papa em 2013, após a renúncia de Bento XVI.

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Igreja Católica Lula Papa Francisco

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