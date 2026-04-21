Um ano sem Papa Francisco: Igreja Católica relembra legado

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Um ano da morte do papa Francisco - Foto: Filippo Monteforte/Papa Francisco

A Igreja Católica Apostólica Romana recorda nesta terça-feira, 21, um ano da morte do papa Francisco, em uma data marcada por homenagens e lembranças do legado de quem liderou a maior igreja cristã do mundo por mais de uma década.

Jorge Mario Bergoglio morreu aos 88 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) seguido de insuficiência cardíaca.

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Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina, foi eleito papa em 2013, após a renúncia de Bento XVI.

| Foto: Tiziana FABI / AFP

Tornou-se o 266º líder da Igreja Católica e entrou para a história como o primeiro latino-americano e jesuíta a ocupar o cargo.

Humildade como marca registrada

Conhecido pela humildade, Francisco adotou um estilo de vida simples e optou por morar na Casa Santa Marta, em vez do tradicional palácio apostólico.

Ao longo do pontificado, priorizou o diálogo, o acolhimento e a atenção aos mais pobres, além de defender pautas como justiça social, cuidado com o meio ambiente e acolhimento a imigrantes.

A escolha do nome Francisco refletia essa postura, em referência a São Francisco de Assis, símbolo de simplicidade, paz e cuidado com os mais vulneráveis.

Mensagem do novo papa

No primeiro aniversário da morte, o sucessor, papa Leão XIV, destacou o legado deixado por Francisco e a influência do pontífice na Igreja.

“No primeiro aniversário do nascimento para o céu de nosso querido Papa Francisco, suas palavras e ações permanecem gravadas em nossos corações. Prosseguimos seu legado proclamando a alegria do Evangelho, anunciando a misericórdia de Deus e promovendo a fraternidade”, afirmou nas redes sociais.

Papa Leão XIV | Foto: AFP Photo/Vatican Media

Homenagens

Em Roma, a Basílica Papal de Santa Maria Maior realiza celebrações desde as primeiras horas do dia. A programação inclui oração do terço, missa e a entrega de uma placa em homenagem à ligação do pontífice com o local.

A inscrição, em latim, destaca as 126 visitas de Francisco à basílica para momentos de oração e registra a data do primeiro aniversário de sua morte.