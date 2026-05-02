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CALAMIDADE

Chuvas em Pernambuco e na Paraíba deixam mais de três mil desabrigados

Temporal na região começou na última sexta-feira, 2

Gustavo Nascimento
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Chuvas em Pernambuco e na Paraíba deixam mais de três mil desabrigados
- Foto: Divulgação | GOV-PE

As fortes chuvas nos estados de Pernambuco e da Paraíba já deixaram mais de 3 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas desde a última sexta-feira, 1º, de acordo com um balanço do Governo Federal.

A Paraíba foi o estado mais afetado até então, com 1.500 famílias desalojadas e 300 pessoas desabrigadas. Diante do cenário, o governador Lucas Ribeiro (PP) decretou calamidade pública no estado.

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“Estamos com toda a estrutura do Estado mobilizada em campo, acompanhando de perto cada ocorrência e atuando para dar respostas rápidas à população. O que vimos nas cidades exige sensibilidade e urgência.”, declarou o governador da Paraíba.

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Em nota divulgada neste sábado, 2, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) afirmou que os impactos estão concentrados na capital João Pessoa e nos municípios de Conde, Bayeux, Campina Grande, Patos, Sousa, Cajazeiras e Cabedelo.

Natural da Paraíba, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), se manifestou na noite de ontem sobre o episódio:

Situação em Pernambuco

Em Pernambuco, as chuvas das últimas 48 horas provocaram alagamentos, inundações, deslizamentos de massa e desmoronamentos em diversos pontos. Também foram registradas comunidades ilhadas e danos a residências. Até o momento, o estado contabiliza 1.253 pessoas desalojadas e 251 desabrigadas.

Segundo informações do MIDR, os impactos estão localizados principalmente na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte, com destaque para a capital Recife e para os municípios de Olinda, Paulista, Goiana e Timbaúba.

Já foram registradas seis mortes no estado, sendo três pessoas da mesma família.

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Tags:

Chuvas Paraíba Pernambuco

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