Chuvas em Pernambuco e na Paraíba deixam mais de três mil desabrigados

As fortes chuvas nos estados de Pernambuco e da Paraíba já deixaram mais de 3 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas desde a última sexta-feira, 1º, de acordo com um balanço do Governo Federal.

A Paraíba foi o estado mais afetado até então, com 1.500 famílias desalojadas e 300 pessoas desabrigadas. Diante do cenário, o governador Lucas Ribeiro (PP) decretou calamidade pública no estado.

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“Estamos com toda a estrutura do Estado mobilizada em campo, acompanhando de perto cada ocorrência e atuando para dar respostas rápidas à população. O que vimos nas cidades exige sensibilidade e urgência.”, declarou o governador da Paraíba.

Em nota divulgada neste sábado, 2, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) afirmou que os impactos estão concentrados na capital João Pessoa e nos municípios de Conde, Bayeux, Campina Grande, Patos, Sousa, Cajazeiras e Cabedelo.

Natural da Paraíba, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), se manifestou na noite de ontem sobre o episódio:

Acompanho com profunda preocupação e senso de urgência as fortes chuvas que atingem o Nordeste, especialmente minha querida Paraíba. Estou em contato direto com o governador Lucas Ribeiro para monitorar os danos e colocar a Câmara à disposição no que for necessário para agilizar… — Hugo Motta (@HugoMottaPB) May 2, 2026

Situação em Pernambuco

Em Pernambuco, as chuvas das últimas 48 horas provocaram alagamentos, inundações, deslizamentos de massa e desmoronamentos em diversos pontos. Também foram registradas comunidades ilhadas e danos a residências. Até o momento, o estado contabiliza 1.253 pessoas desalojadas e 251 desabrigadas.

Segundo informações do MIDR, os impactos estão localizados principalmente na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte, com destaque para a capital Recife e para os municípios de Olinda, Paulista, Goiana e Timbaúba.

Já foram registradas seis mortes no estado, sendo três pessoas da mesma família.