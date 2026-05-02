CALAMIDADE
Chuvas em Pernambuco e na Paraíba deixam mais de três mil desabrigados
Temporal na região começou na última sexta-feira, 2
As fortes chuvas nos estados de Pernambuco e da Paraíba já deixaram mais de 3 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas desde a última sexta-feira, 1º, de acordo com um balanço do Governo Federal.
A Paraíba foi o estado mais afetado até então, com 1.500 famílias desalojadas e 300 pessoas desabrigadas. Diante do cenário, o governador Lucas Ribeiro (PP) decretou calamidade pública no estado.
“Estamos com toda a estrutura do Estado mobilizada em campo, acompanhando de perto cada ocorrência e atuando para dar respostas rápidas à população. O que vimos nas cidades exige sensibilidade e urgência.”, declarou o governador da Paraíba.
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Em nota divulgada neste sábado, 2, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) afirmou que os impactos estão concentrados na capital João Pessoa e nos municípios de Conde, Bayeux, Campina Grande, Patos, Sousa, Cajazeiras e Cabedelo.
Natural da Paraíba, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), se manifestou na noite de ontem sobre o episódio:
Acompanho com profunda preocupação e senso de urgência as fortes chuvas que atingem o Nordeste, especialmente minha querida Paraíba. Estou em contato direto com o governador Lucas Ribeiro para monitorar os danos e colocar a Câmara à disposição no que for necessário para agilizar…— Hugo Motta (@HugoMottaPB) May 2, 2026
Situação em Pernambuco
Em Pernambuco, as chuvas das últimas 48 horas provocaram alagamentos, inundações, deslizamentos de massa e desmoronamentos em diversos pontos. Também foram registradas comunidades ilhadas e danos a residências. Até o momento, o estado contabiliza 1.253 pessoas desalojadas e 251 desabrigadas.
Segundo informações do MIDR, os impactos estão localizados principalmente na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte, com destaque para a capital Recife e para os municípios de Olinda, Paulista, Goiana e Timbaúba.
Já foram registradas seis mortes no estado, sendo três pessoas da mesma família.
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