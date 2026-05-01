Chuvas no Nordeste: deslizamentos deixam 4 mortos em Pernambuco

As chuvas tomaram conta de alguns estados do Nordeste nesta sexta-feira, 1, Dia do Trabalhador. O temporal destruiu casas e deixou quatro mortos, entre eles, duas crianças, após deslizamentos de terra em Pernambuco.

Um dos óbitos ocorreu no bairro de Dois Unidos, no Recife. No local, foi registrada a morte de uma mulher de 24 anos e a de seu filho, de 6 anos. Ambos morreram depois que o deslizamento de uma barreira destruiu a casa de uma família.

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O pai da criança e a filha de um ano foram socorridos e estão em estado grave, de acordo com o Jornal Nacional.

A devastação causada pelo fenômeno climático também foi registrada em Olinda, no bairro de Passarinho. Lá, uma jovem de 20 anos e o filho dela morreram soterrados. Ao todo, cinco casas ficaram destruídas após um deslizamento.

Chuvas na Paraíba

As chuvas que atingem a Paraíba resultou no transbordamento do rio que corta a cidade de Ingá, no Agreste do estado, e causou destruição parcial de uma ponte, deixando moradores ilhados.

O temporal, de acordo com os dados da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), supera os maiores índices dos últimos 30 anos. Por essa razão, o governador Lucas Ribeiro (PP) decretou estado de calamidade.

Onda de solidariedade

Nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), demonstrou preocupação com o caso e colocou o Legislativo à disposição.

“Acompanho com profunda preocupação e senso de urgência as fortes chuvas que atingem o Nordeste, especialmente minha querida Paraíba. Estou em contato direto com o governador Lucas Ribeiro para monitorar os danos e colocar a Câmara à disposição no que for necessários”, escreveu no X (antigo Twitter).

Já o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente do Brasil, prestou solidariedade aos pernambucanos.

“Toda minha solidariedade aos irmãos pernambucanos atingidos pelas fortes chuvas de hoje. E que Deus conforte as famílias das vítimas fatais dessa tragédia”, disse.

Governo envia Defesa Civil para Pernambuco e Paraíba

Equipes da Defesa Civil Nacional se deslocaram para o estado de Pernambuco atingido por fortes chuvas. A decisão foi dada pelo governo após contato com as autoridades locais após determinação do presidente Lula (PT).

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, entrou em contato com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e com o prefeito do Recife, Vitor Marques, para orientar sobre as providências necessárias para o reconhecimento sumário da situação de emergência.

Além de Pernambuco, o governo federal também presta apoio a Paraíba, segundo a pasta.