Alerta no litoral: saiba quais praias baianas evitar após as chuvas

Praia do Porto da Barra está própria para banho - Foto: Denisse<Salazar

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) liberou nesta quinta-feira, 30, o guia de balneabilidade para o feriado. Enquanto o Litoral Sul e Extremo Sul estão com águas 100% limpas, Salvador apresenta trechos impróprios que exigem atenção dos banhistas antes do mergulho.

A análise, que segue normas do Conama, utiliza a presença da bactéria Escherichia coli como termômetro. Onde o índice ultrapassa 2.000 unidades por 100 ml de água, o banho é vetado por riscos à saúde.

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Salvador: onde mergulhar com segurança

Para quem fica na capital, a boa notícia se concentra na Orla Atlântica. Cartões-postais como o Porto da Barra, Farol da Barra e a Praia do Flamengo estão liberados. Já a região da Cidade Baixa e trechos com maior influência urbana exigem cautela.

Praias próprias:

Porto da Barra,

Ondina,

Amaralina,

Piatã,

Stella Maris e

Flamengo.

Praias impróprias:

Rio Vermelho,

Boca do Rio,

Armação,

Patamares e

São Tomé de Paripe.

Destaques do interior: do paraíso ao alerta

O Litoral Sul e o Extremo Sul repetem o desempenho de excelência. Cidades como Porto Seguro, Trancoso e Morro de São Paulo estão com todos os pontos monitorados próprios para banho, consolidando-se como os destinos mais seguros do estado neste boletim.

Por outro lado, a situação é mista na Baía de Todos-os-Santos. Localidades como Mar Grande e Cabuçu estão impróprias, enquanto praias de Itaparica e Salinas seguem liberadas. Em Ilhéus, a recomendação é evitar trechos como as praias da Avenida e do Cristo.

"A consulta prévia ao boletim é o caminho mais seguro antes de entrar no mar", reforça a Coordenação de Estudos de Clima (COCEP).

Dicas de ouro para o banhista

Mesmo em locais próprios, o Inema alerta: evite o banho após chuvas. A enxurrada carrega detritos urbanos para o mar, o que pode comprometer a qualidade da água temporariamente.

Além disso, a proximidade com desembocaduras de rios e canais de drenagem deve ser evitada em qualquer circunstância.