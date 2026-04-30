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Alerta no litoral: saiba quais praias baianas evitar após as chuvas

Levantamento aponta que Litoral Sul e Extremo Sul são as melhores opções para banho

Isabela Cardoso
Por
| Atualizada em

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Praia do Porto da Barra está própria para banho
Praia do Porto da Barra está própria para banho - Foto: Denisse<Salazar

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) liberou nesta quinta-feira, 30, o guia de balneabilidade para o feriado. Enquanto o Litoral Sul e Extremo Sul estão com águas 100% limpas, Salvador apresenta trechos impróprios que exigem atenção dos banhistas antes do mergulho.

A análise, que segue normas do Conama, utiliza a presença da bactéria Escherichia coli como termômetro. Onde o índice ultrapassa 2.000 unidades por 100 ml de água, o banho é vetado por riscos à saúde.

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Salvador: onde mergulhar com segurança

Para quem fica na capital, a boa notícia se concentra na Orla Atlântica. Cartões-postais como o Porto da Barra, Farol da Barra e a Praia do Flamengo estão liberados. Já a região da Cidade Baixa e trechos com maior influência urbana exigem cautela.

Praias próprias:

  • Porto da Barra,
  • Ondina,
  • Amaralina,
  • Piatã,
  • Stella Maris e
  • Flamengo.

Praias impróprias:

  • Rio Vermelho,
  • Boca do Rio,
  • Armação,
  • Patamares e
  • São Tomé de Paripe.

Destaques do interior: do paraíso ao alerta

O Litoral Sul e o Extremo Sul repetem o desempenho de excelência. Cidades como Porto Seguro, Trancoso e Morro de São Paulo estão com todos os pontos monitorados próprios para banho, consolidando-se como os destinos mais seguros do estado neste boletim.

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Por outro lado, a situação é mista na Baía de Todos-os-Santos. Localidades como Mar Grande e Cabuçu estão impróprias, enquanto praias de Itaparica e Salinas seguem liberadas. Em Ilhéus, a recomendação é evitar trechos como as praias da Avenida e do Cristo.

"A consulta prévia ao boletim é o caminho mais seguro antes de entrar no mar", reforça a Coordenação de Estudos de Clima (COCEP).

Dicas de ouro para o banhista

Mesmo em locais próprios, o Inema alerta: evite o banho após chuvas. A enxurrada carrega detritos urbanos para o mar, o que pode comprometer a qualidade da água temporariamente.

Além disso, a proximidade com desembocaduras de rios e canais de drenagem deve ser evitada em qualquer circunstância.

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Tags:

Balneabilidade inema praias

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