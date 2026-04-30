Prejuízo de R$ 45 milhões: 300 mil pés de maconha são erradicados na Bahia

Ação faz parte da segunda fase da Operação Raízes Ocultas - Foto: Pixabay

Um casal foi preso em flagrante e 300 mil pés de maconha foram erradicados na manhã desta quinta-feira, 30, pela Polícia Civil da Bahia durante a segunda fase da Operação Raízes Ocultas, no município de Ibitiara, na Chapada Diamantina.

A ação causou um prejuízo estimado em R$ 45 milhões ao crime organizado. O homem e a mulher vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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No local, foi identificada uma plantação em uma área superior a 25 mil m². A estimativa é de que a produção, após a colheita, alcançaria cerca de 100 toneladas do entorpecente.

Durante a ação, um grupo de homens que estava na área percebeu a presença dos policiais e fugiu pela mata. O casal foi flagrado deixando um imóvel em um veículo e foi preso em flagrante.

Apreensões

Além disso, foram apreendidos aparelhos celulares, um veículo e um modem de internet via satélite, equipamentos que evidenciam o nível de estrutura e organização do grupo criminoso.

Segundo as investigações, os lucros obtidos com o cultivo ilegal de maconha vinham sendo utilizados para financiar outras atividades ilícitas, incluindo o comércio ilegal de armas de fogo, o que contribui para o aumento dos índices de violência na região.

Os suspeitos foram encaminhados à unidade especializada, passaram pelos exames legais e permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário.

Já o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por exames periciais. As diligências seguem em curso, com foco na identificação e responsabilização de todos os envolvidos na organização criminosa.

Veja a plantação de maconha: