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BAHIA

Feriado do trabalhador: fluxo em rodovias da Bahia deve superar 470 mil veículos

Trânsito vai crescer durante o feriado, principalmente na BA-099 e movimenta o Sistema BA-093

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em

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Para o feriado do Dia do Trabalhador, que acontece nesta sexta-feira, 1º, as rodovias baianas do sistema BA-093 e a BA-099 estão com um aumento de fluxo previsto para começar nesta quinta-feira, 30, até a segunda-feira, 04.

São esperados mais de 470 mil veículos em mais um feriado prolongado, que é um período de estímulo para essas viagens.

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Um maior tráfego de veículos é esperado na BA-099, popularmente conhecida como Estrada do Coco, com mais de 135 mil veículos entre as seguintes datas.

O maior conselho é seguir atento na estrada, principalmente nos horários de pico.

O dia de maior circulação está previsto para acontecer ainda nesta quinta-feira, 30, com a passagem de aproximadamente 33 mil veículos. Já no domingo, 3, dia que marca o retorno do feriado, são esperados 28 mil veículos.

Para evitar o tráfego intenso, os horários indicados nos dias de maior movimentação são: quinta-feira (30) das 0h às 10h, ou a partir das 21h; e no domingo (03), das 0h às 10h; 20h às 24h.

Veja a previsão dos horários de menor fluxo na via:

  • Quinta-feira, 30/04 – das 0h às 10h; e das 21h às 24h.
  • Sexta-feira, 01/05 - das 0h às 8h; das 14h às 16hrs; e das 18h às 24h.
  • Sábado, 02/05 - das 0h às 9h; e das 19h às 24h.
  • Domingo, 03/05 - das 0h às 10h; 20h às 24h.
  • Segunda-feira, 04/05 - das 0h às 9h; e das 10h às 24h.
BA-099
BA-099 | Foto: Rafa Magno / Prefeitura de Lauro de Freitas

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Tráfego elevado na BA-093

A principal via que liga Salvador ao interior, a BA-093, deve receber cerca de 342 mil veículos entre os dias 30 de abril e 04 de maio.

Assim como na via anterior, o dia de maior fluxo de veículos é previsto para ser nesta quinta-feira, 30, com mais de 91 mil automóveis. No final do feriado, cerca de 88 mil veículos devem cruzar as estradas na segunda-feira, 4.

Para a segunda-feira, a orientação é viajar mais cedo, até às 7h, ou pegar a estrada a partir das 11h, quando a perspectiva é de fluxo mais leve.

As rodovias Via Parafuso (BA-535) e CIA-Aeroporto (BA-526) seguem com previsão de maior movimentação, concentrando a circulação de aproximadamente 212 mil veículos durante todo o feriado.

Veja a previsão dos horários de menor fluxo na via:

  • Quinta-feira, 30/04 – dia inteiro com fluxo regular.
  • Sexta-feira, 01/05 - dia inteiro com fluxo regular.
  • Sábado, 02/05 - dia inteiro com fluxo regular.
  • Domingo, 03/05 - dia inteiro com fluxo regular.
  • Segunda-feira, 04/05 – das 0h às 7h; e das 11h às 24h.
BA-093
BA-093 | Foto: .Raphael Muller / Ag. A TARDE

Agilidade nas viagens

Visando tornar as viagens mais ágeis, as concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte vêm investindo na otimização da passagem nas praças de pedágio.

A mais recente novidade é a nova forma de pagamento nos pedágios, o PedágioPay.

A nova solução elimina a necessidade de dinheiro em espécie ou cartões físicos nas cabines, permitindo que o motorista efetue o pagamento diretamente via aplicativo ou pelo portal www.pedagiopay.com.

O serviço oferece cadastro gratuito e sem taxas e mensalidades, com o diferencial de gerenciar múltiplos veículos em uma única conta.

Além do PedágioPay, ainda seguem disponíveis as opções de TAGs para pistas automáticas e o pagamento por aproximação (crédito e débito) nas cabines manuais.

Serviços de ajuda

Caso aconteça algum imprevisto durante a viagem, o motorista deve manter a calma e ligar para os contatos das seguintes concessionárias para o devido socorro.

  • 0800 600 0093 (Bahia Norte);
  • 0800 071 3233 (Litoral Norte, até o km 54 – no acesso da Praia do Forte).

Ambas oferecem equipes treinadas para atendimento médico-hospitalar, 24h por dia e todos os dias da semana, e serviços gratuitos como guinchos e carro-pipa.

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Tags:

dia do trabalhador feriado Trânsito

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