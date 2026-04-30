Prefeito de Itapetinga anuncia cantor morto há 12 anos para São João

O prefeito de Itapetinga (sudoeste da Bahia), Eduardo Hagge (MDB), cometeu uma gafe ao anunciar uma das atrações para o São João do município, que acontece entre os dias 20 e 23 de junho. A falha foi registrada em uma live realizada na quarta-feira, 29.

Durante transmissão nas redes sociais, o emedebista citou que um dos shows seria realizado pelo cantor Reginaldo Rossi. O detalhe é que o "Rei do Brega" faleceu em dezembro de 2013, aos 69 anos.





Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.



O gestor municipal foi logo corrigido pelo secretário municipal de Governo, Geraldo Trindade. Na verdade, a atração em questão que deveria ter sido anunciada pelo prefeito era Amado Batista.



Segundo a Prefeitura, o cachê a ser pago ao artista é no valor de R$ 600 mil — os recursos serão integralmente pagos com dinheiro do governo estadual.



Veja o momento em que Eduardo Hagge anuncia Reginaldo Rossi como atração do São João de Itapetinga:

Quem foi Reginaldo Rossi?

Reginaldo Rossi foi um consagrado cantor e compositor brasileiro conhecido como o "Rei do Brega". Nascido no Recife, ele foi o responsável por elevar o gênero brega a um patamar de reconhecimento nacional, transformando o "dor de cotovelo" em um estilo musical vibrante e popular.

Cantor Reginaldo Rossi, falecido em 2013 | Foto: Reprodução/Instagram @reginaldorossi



Sua carreira começou no rock e na Jovem Guarda na década de 1960, mas foi nos anos 1970 que ele se encontrou no brega com o sucesso de "Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme".



Entre os principais sucessos dele, destacam-se:

Garçom: considerado o seu maior hino, que narra a conversa de um homem traído com um garçom em uma mesa de bar.

A Raposa e as Uvas: clássico romântico que retrata as conquistas amorosas com bom humor.

Leviana: outra música que explora o tema da desilusão amorosa.

Rossi faleceu em 20 de dezembro de 2013, aos 69 anos, vítima de complicações decorrentes de um câncer de pulmão.