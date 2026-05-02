Bebê morre e número de vítimas das chuvas em Pernambuco sobe para 5

Uma bebê de 1 ano e 6 meses morreu neste sábado, 2, após ter sido resgatada de um deslizamento de barreira no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. A criança, identificada como Maria Helena Barbosa, estava internada no Hospital da Restauração desde o dia anterior, quando ocorreu o acidente.

O deslizamento atingiu a casa onde ela vivia com os pais e o irmão mais velho na manhã da sexta-feira, 1º. No local, também morreram a mãe da criança, Jaqueline Soares da Silva, de 24 anos, e o irmão, Riquelmy, de 6 anos. O pai, José Rodrigues da Silva Barbosa, segue com estado de saúde não confirmado até o momento.

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Com a morte da bebê, o número de vítimas fatais relacionadas às fortes chuvas no Grande Recife subiu para cinco durante o feriado do Dia do Trabalhador.

O deslizamento mobilizou moradores da região, que ajudaram no resgate das vítimas logo após o soterramento. A área foi parcialmente interditada pela Defesa Civil, e outro imóvel próximo também precisou ser isolado por risco de novos deslizamentos.

As chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife causaram diversos transtornos, incluindo alagamentos, desabamentos e deslocamento de famílias. Em diferentes pontos da capital e cidades vizinhas, autoridades emitiram alertas de risco e orientaram moradores de áreas vulneráveis a deixarem suas casas.

Em Olinda, outro deslizamento registrado no mesmo período deixou duas pessoas mortas e outras feridas, reforçando o impacto das fortes precipitações na região.

As equipes de resgate e órgãos de defesa civil seguem em alerta devido à continuidade das chuvas e ao risco de novos deslizamentos em áreas de encosta.