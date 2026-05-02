Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CHUVAS NO NORDESTE

Bebê morre e número de vítimas das chuvas em Pernambuco sobe para 5

Deslizamento atingiu a casa onde ela vivia com os pais e o irmão

Victoria Isabel
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Criança foi identificada como Maria Helena Barbosa
Criança foi identificada como Maria Helena Barbosa - Foto: Reprodução

Uma bebê de 1 ano e 6 meses morreu neste sábado, 2, após ter sido resgatada de um deslizamento de barreira no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. A criança, identificada como Maria Helena Barbosa, estava internada no Hospital da Restauração desde o dia anterior, quando ocorreu o acidente.

O deslizamento atingiu a casa onde ela vivia com os pais e o irmão mais velho na manhã da sexta-feira, 1º. No local, também morreram a mãe da criança, Jaqueline Soares da Silva, de 24 anos, e o irmão, Riquelmy, de 6 anos. O pai, José Rodrigues da Silva Barbosa, segue com estado de saúde não confirmado até o momento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a morte da bebê, o número de vítimas fatais relacionadas às fortes chuvas no Grande Recife subiu para cinco durante o feriado do Dia do Trabalhador.

O deslizamento mobilizou moradores da região, que ajudaram no resgate das vítimas logo após o soterramento. A área foi parcialmente interditada pela Defesa Civil, e outro imóvel próximo também precisou ser isolado por risco de novos deslizamentos.

As chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife causaram diversos transtornos, incluindo alagamentos, desabamentos e deslocamento de famílias. Em diferentes pontos da capital e cidades vizinhas, autoridades emitiram alertas de risco e orientaram moradores de áreas vulneráveis a deixarem suas casas.

Leia Também:

Homem é preso após tentar vender caipirinha por R$ 1,8 mil
Chuvas no Nordeste: deslizamentos deixam 4 mortos em Pernambuco
Saúde de Bolsonaro: hospital detalha recuperação de ex-presidente após cirurgia

Em Olinda, outro deslizamento registrado no mesmo período deixou duas pessoas mortas e outras feridas, reforçando o impacto das fortes precipitações na região.

As equipes de resgate e órgãos de defesa civil seguem em alerta devido à continuidade das chuvas e ao risco de novos deslizamentos em áreas de encosta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chuva deslizamento Mortes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Criança foi identificada como Maria Helena Barbosa
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Criança foi identificada como Maria Helena Barbosa
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Criança foi identificada como Maria Helena Barbosa
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Criança foi identificada como Maria Helena Barbosa
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

x