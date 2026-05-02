Homem é preso após tentar vender caipirinha por R$ 1,8 mil

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Ocorrência aconteceu durante ação de fiscalização em preparação para o show da cantora Shakira - Foto: Freepik

Um homem foi preso após tentar vender uma caipirinha pelo valor de R$ 1,8 mil na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na madrugada de sexta-feira, 1.

O caso aconteceu na faixa de areia, próximo ao espelho d’água, um dos pontos mais movimentados da zona sul da capital.

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A Secretaria Municipal de Ordem Pública disse que a vítima estava desorientada e teria sido coagida por um grupo de vendedores a pagar pela bebida para conseguir deixar o local.

Um dos envolvidos foi preso por agentes que atuavam na região, mas os outros suspeitos fugiram.

O homem detido foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, onde o caso foi registrado como suspeita de extorsão.

A ocorrência aconteceu durante a Operação Tatuí, ação de fiscalização realizada na orla como preparação para o evento Todo Mundo no Rio, que terá a apresentação da cantora Shakira neste sábado, 2.

Apreensões

Ainda durante a operação, equipes apreenderam 12 garrafas de bebidas alcoólicas, carrinhos e outras estruturas usadas de forma irregular na praia. Além disso, dois acampamentos foram desmontados.

Segundo a prefeitura, a ação tem como objetivo retirar materiais escondidos na areia, organizar a orla e evitar riscos aos frequentadores, como acidentes com garrafas de vidro.

Cerca de 40 agentes participaram da operação, que contou com apoio de drone, Guarda Municipal e da Companhia de Limpeza Urbana.