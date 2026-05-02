Violência no hospital? O que diz a enfermagem sobre Magno Malta

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) se manifestou após uma profissional da área ter acusado o senador Magno Malta (PL-ES) de agressão durante um exame no hospital DF Star, em Brasília, para onde o parlamentar foi levado após um mal-estar, na quinta-feira, 30.

Em nota publicada em seu site oficial, a entidade afirmou repudiar qualquer ato de violência contra profissionais de enfermagem e que acompanha o caso com preocupação.

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"O Cofen defende a rigorosa apuração dos fatos pelas autoridades competentes e se solidariza com a profissional de Enfermagem, reafirmando que nenhum trabalhador da saúde pode ser submetido a situações de violência no exercício de suas funções. O Conselho informa que sua assessoria jurídica está à disposição da profissional para o que se fizer necessário", diz um trecho do documento.

O que aconteceu?

De acordo com o relato da enfermeira, o episódio teria ocorrido durante a aplicação de contraste para um exame. Ela afirmou que houve uma intercorrência durante o procedimento, com a identificação de uma oclusão, o que levou à interrupção da etapa.

Ao ser informada de que seria necessária pressão no braço do parlamentar para continuidade do atendimento, a técnica diz ter sido agredida com um tapa no rosto e ofendida verbalmente com xingamentos como “imunda” e “incompetente”. Após o ocorrido, o próprio senador teria deixado a sala de exames.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência.

Negativa

Em vídeo publicado nas redes sociais, Magno Malta negou as agressões e afirmou ser alvo de “falsa comunicação de crime”.

“Vocês me conhecem. Eu nunca toquei a mão nem nas minhas filhas, em ninguém, em nenhuma mulher. Isso é falsa comunicação de crime”, afirmou.

Veja a nota do Cofen na íntegra:

"O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) manifesta repúdio a qualquer ato de violência contra profissionais de Enfermagem e acompanha com preocupação o caso envolvendo agressão a uma profissional durante atendimento ao senador Magno Malta, conforme noticiado pela imprensa.

O Cofen defende a rigorosa apuração dos fatos pelas autoridades competentes e se solidariza com a profissional de Enfermagem, reafirmando que nenhum trabalhador da saúde pode ser submetido a situações de violência no exercício de suas funções.

O Conselho informa que sua assessoria jurídica está à disposição da profissional para o que se fizer necessário. O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) acompanha o caso e adotará as medidas cabíveis no âmbito de suas competências.

O Cofen reitera seu compromisso na defesa da dignidade, do respeito e da segurança dos profissionais de Enfermagem em todo o país."