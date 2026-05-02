Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Senador bolsonarista é acusado de dar tapa no rosto de técnica de enfermagem

Episódio com Magno Malta teria ocorrido durante um exame em hospital particular; ele nega

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Senador Magno Malta (PL-ES)
Senador Magno Malta (PL-ES) - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

Uma técnica de enfermagem acusa o senador Magno Malta (PL-ES) de agressão durante a realização de um exame em um hospital particular de Brasília. O caso foi registrado em boletim de ocorrência.

De acordo com o relato da profissional, o episódio teria ocorrido, na noite de quinta-feira, 30, durante a aplicação de contraste para um exame. Ela afirma que houve uma intercorrência durante o procedimento, com a identificação de uma oclusão, o que levou à interrupção da etapa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo o boletim, ao ser informada de que seria necessária pressão no braço do parlamentar para continuidade do atendimento, a técnica diz ter sido agredida com um tapa no rosto e ofendida verbalmente com xingamentos como “imunda” e “incompetente”. Após o ocorrido, o próprio senador teria deixado a sala de exames. As informações são do g1.

Magno Malta foi internado no mesmo dia após relatar um mal súbito ao chegar ao Congresso Nacional, onde participaria de uma votação. Ele apresentou quadro de pressão baixa, segundo informações do caso.

Imagem ilustrativa da imagem Senador bolsonarista é acusado de dar tapa no rosto de técnica de enfermagem

Senador nega agressão

Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador negou a agressão e afirmou ser alvo de “falsa comunicação de crime”. (Veja o vídeo abaixo)

“Vocês me conhecem. Eu nunca toquei a mão nem nas minhas filhas, em ninguém, em nenhuma mulher. Isso é falsa comunicação de crime”, afirmou.

Em nota, o hospital DF Star informou que abriu apuração administrativa sobre o episódio e disse estar prestando apoio à profissional que relatou ter sido vítima de agressão.

Leia Também:

Candidato a presidente defende trabalho infantil no Brasil
Trump revela plano para assumir comando de Cuba: "Imediatamente"
Servidores de Lauro de Freitas têm reajuste salarial de 10% no Dia do Trabalhador

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) declarou que acompanha o caso e repudiou qualquer forma de violência contra profissionais de saúde, afirmando que situações do tipo devem ser formalmente registradas e investigadas.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Magno Malta (@magnomalta)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão Magno Malta Senador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Magno Malta (PL-ES)
Play

Reviravolta no Congresso: queda de Jorge Messias entrega vantagem ao bolsonarismo

Senador Magno Malta (PL-ES)
Play

Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

Senador Magno Malta (PL-ES)
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Senador Magno Malta (PL-ES)
Play

“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

x