Senador bolsonarista é acusado de dar tapa no rosto de técnica de enfermagem

Uma técnica de enfermagem acusa o senador Magno Malta (PL-ES) de agressão durante a realização de um exame em um hospital particular de Brasília. O caso foi registrado em boletim de ocorrência.

De acordo com o relato da profissional, o episódio teria ocorrido, na noite de quinta-feira, 30, durante a aplicação de contraste para um exame. Ela afirma que houve uma intercorrência durante o procedimento, com a identificação de uma oclusão, o que levou à interrupção da etapa.

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Ainda segundo o boletim, ao ser informada de que seria necessária pressão no braço do parlamentar para continuidade do atendimento, a técnica diz ter sido agredida com um tapa no rosto e ofendida verbalmente com xingamentos como “imunda” e “incompetente”. Após o ocorrido, o próprio senador teria deixado a sala de exames. As informações são do g1.

Magno Malta foi internado no mesmo dia após relatar um mal súbito ao chegar ao Congresso Nacional, onde participaria de uma votação. Ele apresentou quadro de pressão baixa, segundo informações do caso.

Senador nega agressão

Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador negou a agressão e afirmou ser alvo de “falsa comunicação de crime”. (Veja o vídeo abaixo)

“Vocês me conhecem. Eu nunca toquei a mão nem nas minhas filhas, em ninguém, em nenhuma mulher. Isso é falsa comunicação de crime”, afirmou.



Em nota, o hospital DF Star informou que abriu apuração administrativa sobre o episódio e disse estar prestando apoio à profissional que relatou ter sido vítima de agressão.

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) declarou que acompanha o caso e repudiou qualquer forma de violência contra profissionais de saúde, afirmando que situações do tipo devem ser formalmente registradas e investigadas.

Veja vídeo: