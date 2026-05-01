Apresentadora choca ao revelar vício de Silvio Santos: "Adorava"

A apresentadora Mamma Bruschetta, conhecida por participar de programas exibidos pelo SBT, revelou, nesta quinta-feira, 30, que o apresentador e empresário Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, morto em 2024, aos 93 anos, tinha um vício nos bastidores.



Segundo Mamma, que fez parte do chamado 'Jogo dos Pontinhos', Silvio era um grande consumidor de chocolate e doces. O apresentador, ainda de acordo com a jornalista, gostava de trocar as guloseimas com as pessoas mais próximas, presenteando e sendo presenteado.

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“Nunca levei puxão de orelha do Silvio, porque ele gostava de mim e eu gostava dele. Sempre fui admiradora de chocolate e ele era fã de chocolate. Sem ser puxa-saco. Eu gostava de levar para ele e ele gostava de receber. Ponto. Ele adorava um docinho", revelou Mamma Bruschetta durante entrevista para o programa NaTelinha Talk.

Silvio Santos

Senor Abravanel, ou Silvio Santos, como ficou conhecido, marcou uma geração na televisão brasileira como apresentador, além das atividades empresariais.

Com passagens por emissoras como TV Tupi e TV Globo, Silvio fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), nos anos 1980. O canal figura entre as maiores audiências do país até os dias de hoje.

Silvio morreu em agosto de 2024, aos 93 anos, por complicações de uma infecção por H1N1.