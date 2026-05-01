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Mansão milionária de apresentador famoso tem "ilha particular"; veja

Residência é conhecida como uma das mais impressionantes do Brasil

Agatha Victoria Reis
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Mansão do apresentador Rodrigo Faro
Mansão do apresentador Rodrigo Faro - Foto: Reprodução| Redes sociais

Localizada em um condomínio de alto padrão em São Paulo, a mansão do apresentador Rodrigo Faro, avaliada em R$ 15 milhões, é conhecida como uma das residências de celebridades mais impressionantes do Brasil.

O projeto remete a um resort particular, reunindo conforto, luxo e experiências exclusivas, funcionando como um verdadeiro refúgio de alto padrão.

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Mansão tem “praia” particular

Um dos destaques da casa está na área externa: uma praia artificial. Com areia especial e um moderno sistema de filtragem, o espaço conta com palmeiras, deck suspenso e redes sobre a água, o que reforça o aspecto de resort.

Outro ponto que chama atenção é a estrutura de pedras naturais que remete a uma cachoeira, integrando o ambiente à natureza.

Além disso, o imóvel possui piscina aquecida, sauna, salas de massagem e uma academia equipada com diversos aparelhos.

A residência ainda conta com planejamento sofisticado e ambientes personalizados, como quartos temáticos e uma cozinha gourmet de alto padrão.

Veja fotos da mansão:

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entretenimento mansão de famosos televisão

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