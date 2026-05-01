FAMOSOS
Mansão milionária de apresentador famoso tem "ilha particular"; veja
Residência é conhecida como uma das mais impressionantes do Brasil
Localizada em um condomínio de alto padrão em São Paulo, a mansão do apresentador Rodrigo Faro, avaliada em R$ 15 milhões, é conhecida como uma das residências de celebridades mais impressionantes do Brasil.
O projeto remete a um resort particular, reunindo conforto, luxo e experiências exclusivas, funcionando como um verdadeiro refúgio de alto padrão.
Leia Também:
Mansão tem “praia” particular
Um dos destaques da casa está na área externa: uma praia artificial. Com areia especial e um moderno sistema de filtragem, o espaço conta com palmeiras, deck suspenso e redes sobre a água, o que reforça o aspecto de resort.
Outro ponto que chama atenção é a estrutura de pedras naturais que remete a uma cachoeira, integrando o ambiente à natureza.
Além disso, o imóvel possui piscina aquecida, sauna, salas de massagem e uma academia equipada com diversos aparelhos.
A residência ainda conta com planejamento sofisticado e ambientes personalizados, como quartos temáticos e uma cozinha gourmet de alto padrão.
Veja fotos da mansão:
| | | | | Mansão do apresentador Rodrigo Faro |
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes