Deputado propõe honraria a ator da Globo que lançou curso para homens

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O ator tem publicado conteúdos sobre o curso - Foto: Reprodução | Instagram

Juliano Cazarré pode ganhar uma honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O ator da Globo está sendo alvo de um Projeto de Lei, proposto pelo deputado bolsonarista Rodrigo Amorim (PL), para ganhar a Medalha Tiradentes.

O PL foi protocolado após o artista anunciar o lançamento do curso ‘O Farol e a Forja’, que fala sobre as dificuldades dos homens na sociedade e reforça estereótipos de masculinidade, explicando o papel do homem.

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Apesar de ter recebido uma série de críticas de colegas de profissão sobre o conteúdo das aulas, Cazarré foi elogiado pelo deputado. “A homenagem reconhece a relevância de personalidades que, por meio de sua visibilidade pública, participam ativamente da construção do debate de ideias no país”, disse ele à coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles.

“Reforçando o pluralismo e a liberdade de expressão como pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito”, completou o deputado em sua declaração, deixando claro seu apreço pelo ator.

Persona non grata

O mesmo deputado também protocolou um pedido para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) declarar o humorista Fábio Porchat como persona non grata no Rio de Janeiro.

O pedido foi feito após Porchet proferir críticas públicas contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está inelegível. Rodrigo Amorim afirmou que o famoso foi desrespeitoso com o político, usando palavras “jocosas e desrespeitosas”.