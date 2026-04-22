Ator da Globo cria “maior encontro de homens” e é detonado por famosos

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Segundo o ator, o evento surge como reação ao que classifica como enfraquecimento dos homens - Foto: Divulgação | Globo

O ator Juliano Cazarré ('Três Graças') está no centro de uma polêmica após anunciar a criação do evento ‘O Farol e a Forja’, que ele define como “o maior encontro de homens do Brasil”.

O encontro está previsto para os dias 24, 25 e 26 de julho, em São Paulo, com palestras sobre liderança, empreendedorismo e vida espiritual. O evento recebeu críticas de famosos nos comentários da publicação do ator.

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Segundo Cazarré, que passou a adotar posicionamentos públicos mais conservadores após sua conversão ao catolicismo, em 2018, a proposta do evento surge como reação ao que classifica como enfraquecimento dos homens.

Em um dos textos de divulgação, o ator é citado na terceira pessoa: “Ele sabia que ia apanhar. E criou esse evento mesmo assim”.

Críticas

A atriz Marjorie Estiano (‘Enterre Seus Mortos’) afirmou, nos comentários do post, que o discurso associado ao evento reforça ideias já disseminadas.

“Juliano, você não criou. Você só está reproduzindo em maior ou menor grau, na verdade, um discurso que já é ampla e profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias. Por favor, dá uma olhada para isso”, escreveu.

Outra pessoa que se posicionou foi Elisa Lucinda (‘Vai na Fé’), que classificou a iniciativa como um “grande e preocupante delírio”.

“Desculpa, meu colega Cazarré, mas não me parece razoável tamanho atraso no seu pensar. Você está indo na contramão dos avanços do mundo. E o pior? Em nome de um Jesus nada preconceituoso. Jesus era de esquerda”, escreveu.

Já o ator Paulo Betti (‘Império) criticou a forma como Cazarré se apresenta nos textos de divulgação: “É tanto convencimento que ele se refere a si na terceira pessoa como se fosse uma entidade.”

O evento

O evento de Cazarré terá três eixos temáticos. O primeiro dia será voltado à vida profissional e ao legado. O segundo abordará família, paternidade, alimentação e cultura.

O terceiro será dedicado à vida espiritual, com missas, orações e o que o ator define como “batalha espiritual”.