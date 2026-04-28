PALANQUE GARANTIDO
Eduardo Bolsonaro se empolga com apoio de Angelo Coronel a Flávio
Ex-deputado acredita que aliança pode ser crucial para derrota do PT na Bahia
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) celebrou o apoio do senador Angelo Coronel (Republicanos) a candidatura de seu irmão, Flávio Bolsonaro (PL), à Presidência da República.
Em uma entrevista para o Jornal Comunica Brasil, nesta terça-feira, 28, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avaliou que um aliado como o senador pode ajudar a pôr fim na hegemonia petista na Bahia que já dura 20 anos, e de quebra, enfraquecer o desempenho do presidente Lula (PT) no estado.
"Eu acredito que esse apoio vindo do Angelo Coronel e de outros segmentos que não são identificados com a direita, mas que estão aí na Bahia, vai ser muito frutífero para o Flávio e está dando até uma esperança no coração", disse Eduardo.
Se a Bahia não der uma vitória acachapante pro Lula, isso significa que vai estar muito bem encaminhado no Nordeste inteiro essa possibilidade para o Flávio vencer
Apoio declarado
O posicionamento de Angelo Coronel em declarar voto em Flávio Bolsonaro para o Palácio do Planalto surge num contexto no qual bolsonaristas defendem um apoio mais efusivo do pré-candidato ao governo, ACM Neto (União Brasil), a Flávio.
“É normal, especialmente no meio da direita, temos um entusiasmo e queremos sim que Flávio vença no primeiro turno, mas não se pode obrigar a ninguém”, afirmou o presidente do PL na Bahia, João Roma ao portal A TARDE.
Leia Também:
Segundo o ex-ministro da Cidadania de Bolsonaro há uma orientação nacional do próprio Flávio para deixar o postulante ao Palácio de Ondina "à vontade" em relação ao nome que irá apoiar para Presidência da República.
“ACM Neto conseguiu agregar todos nós da direita. O próprio Flávio Bolsonaro conversou com ACM Neto e me disse, inclusive, que deixasse ACM Neto à vontade. Então, é natural que várias vozes tenha diversas opiniões”, disse.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes