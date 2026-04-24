Eduardo Bolsonaro levanta suspeitas sobre eleições na Bahia

Eduardo Bolsonaro levantou dúvidas sobre eleições na Bahia. - Foto: Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) voltou a levantar suspeitas sobre o processo eleitoral no Brasil. Dessa vez ele tomou como alvo as eleições na Bahia, supondo que mesários estariam votando no lugar de pessoas ausentes.

Em entrevista que concedeu à Rede Comunica Brasil, o ex-parlamentar diz que no estado, muitos dos votos são computados após as 17h, o que facilitaria a fraude.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Vários votos, principalmente da Bahia, entram nos cômputos depois das 17h. Eu posso muito bem imaginar que os mesários em conluio, já que são os mesmos eleição após eleição, se for um bando de mesários de esquerda, que não tem valor nenhum para honestidade, ficam digitando os números dos ausentes, para votar por eles”, disse o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para ele, a votação deveria ocorrer definitivamente até às 17h em todo o país, para evitar irregularidades. “Isso tem que ser feito. O sistema tem que ser aprimorado”, afirmou.

Promessa de denúncia

Durante recente entrevista à coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, Eduardo Bolsonaro afirmou que denunciará ao governo dos Estados Unidos eventuais irregularidades de autoridades do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições presidenciais deste ano. O ex-deputado não descartou a possibilidade de articular novas sanções a autoridades brasileiras.

“Estarei atento, farei as minhas denúncias quando entender pertinentes. E que Deus ilumine a cabeça das autoridades americanas para entender e adotar as providências. Onde eu tiver espaço, onde eu for consultado a levar informação, ali eu estarei para me expressar”, disse o ex-deputado.