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POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro critica Nikolas Ferreira: “Versão caricata”

Conflito nas redes sociais entre políticos da direita chama atenção

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

04/04/2026 - 20:00 h

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Nikolas Ferreira, deputado federal filiado ao PL
Nikolas Ferreira, deputado federal filiado ao PL -

O ex-parlamentar Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira entraram em um embate público nas redes sociais neste sábado, 4. Eduardo afirmou que Nikolas se tornou uma “versão caricata de si mesmo” e disse que a fama teria prejudicado o mineiro.

O desentendimento começou após Nikolas reagir com “kkk” a um vídeo compartilhado por Eduardo no X (antigo Twitter). A troca de provocações ganhou repercussão nacional rapidamente.

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“Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoie e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente”, escreveu Eduardo.

Mais cedo, Eduardo havia publicado que integrantes do canal Space Liberdade, ligado à direita nas redes, não apoiariam o senador Flávio Bolsonaro nas eleições de outubro.

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Em seguida, Nikolas compartilhou um vídeo do mesmo canal em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que “o Pix é do Brasil”, acrescentando na legenda que a ferramenta teria sido “concretizada” por Bolsonaro, e chamou o petista de “larápio”.

Eduardo, então, compartilhou trechos que sugeriam que Nikolas costuma divulgar conteúdos de contas críticas à candidatura de Flávio Bolsonaro. A publicação gerou comentários de usuários questionando a posição de Eduardo, que reforçou a crítica após a resposta de Nikolas com risadas.

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Tags:

eduardo bolsonaro Nikolas Ferreira Política

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