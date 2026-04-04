Eduardo Bolsonaro critica Nikolas Ferreira: “Versão caricata”

Nikolas Ferreira, deputado federal filiado ao PL - Foto: Zeca Ribeiro

O ex-parlamentar Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira entraram em um embate público nas redes sociais neste sábado, 4. Eduardo afirmou que Nikolas se tornou uma “versão caricata de si mesmo” e disse que a fama teria prejudicado o mineiro.

O desentendimento começou após Nikolas reagir com “kkk” a um vídeo compartilhado por Eduardo no X (antigo Twitter). A troca de provocações ganhou repercussão nacional rapidamente.

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“Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoie e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente”, escreveu Eduardo.

Risinho de deboche para mim, @nikolas_dm

? Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoie e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente.… — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 4, 2026

Mais cedo, Eduardo havia publicado que integrantes do canal Space Liberdade, ligado à direita nas redes, não apoiariam o senador Flávio Bolsonaro nas eleições de outubro.

Em seguida, Nikolas compartilhou um vídeo do mesmo canal em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que “o Pix é do Brasil”, acrescentando na legenda que a ferramenta teria sido “concretizada” por Bolsonaro, e chamou o petista de “larápio”.

Eduardo, então, compartilhou trechos que sugeriam que Nikolas costuma divulgar conteúdos de contas críticas à candidatura de Flávio Bolsonaro. A publicação gerou comentários de usuários questionando a posição de Eduardo, que reforçou a crítica após a resposta de Nikolas com risadas.