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POLÊMICA

Cássia Kis é acusada de transfobia por mulher trans; veja vídeo

Caso aconteceu em shopping do Rio de Janeiro

Agatha Victoria Reis
Por

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Cássia Kis
Cássia Kis -

A atriz Cássia Kis foi acusada, neste sábado, 25, de transfobia por uma mulher trans no Rio de Janeiro. Em vídeo registrado pela denunciante, identificada como Roberta, o caso teria acontecido em um banheiro do Barra Shopping.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, Roberta afirma ter sido ofendida dentro do banheiro feminino. “Estou sofrendo transfobia no Barra Shopping, aqui no banheiro. A atriz Cássia Kis está sendo transfóbica comigo”, declarou.

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Durante a gravação, a mulher trans também fez um desabafo: “Eu tenho documento. Mesmo que eu não tivesse, eu me identifico…”.

Em resposta, a atriz rebateu: “Eu frequento o banheiro feminino, não vou ao banheiro dos homens”. “Problema seu. Eu frequento aqui porque sou uma mulher trans”, retrucou a denunciante.

Conhecida por se envolver em polêmicas, esta não é a primeira vez que a atriz protagoniza situações semelhantes. Nos bastidores de trabalhos na TV Globo, em 2022, ela já havia feito críticas a políticas identitárias.

Veja vídeo:

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Tags:

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