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Atriz da Globo está hospedada em mansão de luxo na Bahia; veja fotos
Artista compartilhou momentos das viagens nas redes sociais
A atriz Isis Valverde e o marido, o empresário Marcus Buaiz, compartilharam nas redes sociais imagens de uma viagem em família na Bahia, onde exibiram uma mansão luxuosa em Trancoso.
Nas postagens, o casal aparece vivendo momentos de romance e lazer ao lado do filho Rael, fruto do antigo relacionamento da atriz com o modelo André Resende.
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Mansão em Trancoso
A propriedade, localizada no sul da Bahia, possui 700 m² e conta com ambientes amplos, além de seis suítes. O aluguel inclui ainda uma equipe de funcionários durante a estadia.
Das seis suítes, cinco são do tipo master, projetadas para oferecer uma experiência de hospedagem de alto padrão. A casa também dispõe de duas camas de solteiro e um sofá-cama tamanho queen em um dos quartos, acomodando até 16 hóspedes no total.
A cozinha é equipada com utensílios de alto padrão. Na área externa, há uma piscina com borda infinita e decks que valorizam a vista da propriedade.
Quanto custa o aluguel da mansão?
As diárias podem chegar a R$ 42 mil. Em datas comemorativas, como o Réveillon, o valor total pode alcançar R$ 420 mil. As informações foram divulgadas pela revista Revista Quem.
Já no período do Carnaval, o pacote de cinco dias custa cerca de R$ 100 mil. Na baixa temporada, os preços variam entre R$ 8,5 mil e R$ 9,5 mil por diária.
Veja fotos da mansão
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