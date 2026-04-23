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Atriz da Globo está hospedada em mansão de luxo na Bahia; veja fotos

Artista compartilhou momentos das viagens nas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por

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Isis Valverde
Isis Valverde -

A atriz Isis Valverde e o marido, o empresário Marcus Buaiz, compartilharam nas redes sociais imagens de uma viagem em família na Bahia, onde exibiram uma mansão luxuosa em Trancoso.

Nas postagens, o casal aparece vivendo momentos de romance e lazer ao lado do filho Rael, fruto do antigo relacionamento da atriz com o modelo André Resende.

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Mansão em Trancoso

A propriedade, localizada no sul da Bahia, possui 700 m² e conta com ambientes amplos, além de seis suítes. O aluguel inclui ainda uma equipe de funcionários durante a estadia.

Das seis suítes, cinco são do tipo master, projetadas para oferecer uma experiência de hospedagem de alto padrão. A casa também dispõe de duas camas de solteiro e um sofá-cama tamanho queen em um dos quartos, acomodando até 16 hóspedes no total.

A cozinha é equipada com utensílios de alto padrão. Na área externa, há uma piscina com borda infinita e decks que valorizam a vista da propriedade.

Quanto custa o aluguel da mansão?

As diárias podem chegar a R$ 42 mil. Em datas comemorativas, como o Réveillon, o valor total pode alcançar R$ 420 mil. As informações foram divulgadas pela revista Revista Quem.

Já no período do Carnaval, o pacote de cinco dias custa cerca de R$ 100 mil. Na baixa temporada, os preços variam entre R$ 8,5 mil e R$ 9,5 mil por diária.

Veja fotos da mansão

  • Atriz da Globo está hospedada em mansão de luxo na Bahia; veja fotos
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Atriz da Globo está hospedada em mansão de luxo na Bahia; veja fotos Atriz da Globo está hospedada em mansão de luxo na Bahia; veja fotos Atriz da Globo está hospedada em mansão de luxo na Bahia; veja fotos Atriz da Globo está hospedada em mansão de luxo na Bahia; veja fotos Atriz da Globo está hospedada em mansão de luxo na Bahia; veja fotos Atriz da Globo está hospedada em mansão de luxo na Bahia; veja fotos Atriz da Globo está hospedada em mansão de luxo na Bahia; veja fotos

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Tags:

entretenimento mansão de famosos

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