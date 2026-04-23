Capitã da PM da Bahia é confirmada em reality show da Record

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A oficial foi anunciada nesta quinta-feira, 23 - Foto: Divulgação | PMBA

Uma representante da Polícia Militar da Bahia está marcando presença no novo reality show da Record, o “Casa do Patrão”. Capitã da PM, Sheila Barbosa foi anunciada pela emissora nesta quinta-feira, 23.

Em seu vídeo de apresentação, a baiana contou que tem 51 anos de idade e atua como policial militar há 22 anos. Ela também revelou que foi professora de Matemática por 12 anos e se formou em Psicologia.

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Apesar de ser considerada uma profissional de escuta e acolhimento, Sheila se descreveu como uma mulher pirracenta. “Eu não deixo de dizer a pessoa o que eu penso, eu tenho essa dificuldade [...] E eu não sou besta, eu quero ganhar né”, disparou.

Como funciona a “Casa do Patrão”?

Dirigido por Boninho, o reality show conta com uma dinâmica inédita no Brasil. Os participantes são pessoas anônimas, que serão submetidos a desafios estratégicos, com eliminações e provas.

Eles serão espalhados por três ambientes: Casa do Patrão, Casa do Trampo e Casa da Convivência. Cada um deles representa uma hierarquia dentro do programa, onde o patrão é o chefe do programa.

Caso não sejam eleitos patrões, os outros realizarão tarefas diárias, sendo submetidos a regras mais rígidas e pressões constantes, que podem levar ao limite de cada participante.

O programa será apresentado por Leandro Hassum e o conteúdo terá transmissão 24 horas por dia, sete dias da semana, com oito câmeras disponíveis no Disney Plus.