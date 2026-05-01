Edson Gomes foi acusado por deputada: "Conheci uma das agredidas"

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Uma declaração antiga da deputada estadual Olívia Santana voltou a circular nas redes sociais após a polêmica envolvendo os cantores Daniela Mercury e Edson Gomes, em Salvador.

Antes mesmo do episódio recente, a parlamentar já havia afirmado publicamente que o artista teria cometido violência doméstica. Em fevereiro, em uma publicação no Instagram, Olívia respondeu a uma seguidora e disse conhecer uma das supostas vítimas.

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“Conheci uma das agredidas. Absurdo”, escreveu.

Em outro comentário, ela detalhou o relato: “Conheço de perto. Minha amiga chegava no trabalho toda machucada. Tivemos que encorajá-la a se separar dele. Isso em 1999”.

As declarações repercutiram à época, mas ganharam novo alcance nesta semana após um momento de tensão durante um evento na capital baiana.

Entenda a polêmica

O caso voltou ao centro das atenções depois de um episódio envolvendo Daniela Mercury e Edson Gomes durante a entrega do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo, realizada no Teatro Sesc Casa do Comércio, na noite de terça-feira, 28.

No palco, diante do público, Daniela fez uma fala direcionada ao cantor: “Edson, eu peço para você ser carinhoso com sua esposa, viu, bicho? Porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher”, disse.

A declaração gerou reação imediata. Edson Gomes contestou a fala e cobrou provas: “Quero que ela prove quem é que eu espanco. Tentou me envergonhar aqui no meio de todo mundo. Por que isso?”, respondeu.

A cantora, então, recuou e pediu desculpas ainda durante o evento, afirmando que sua fala foi motivada pela preocupação com a violência contra mulheres.

| Foto: Reprodução Redes Sociais

Pedido de desculpas

Após a repercussão, a equipe de Daniela Mercury divulgou uma nota nas redes sociais na quarta-feira, 29. No comunicado, a artista lamentou o ocorrido:

“Daniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida e pede desculpas a Edson Gomes por qualquer constrangimento causado”, diz o texto.

O episódio segue repercutindo nas redes sociais, com opiniões divididas entre internautas.