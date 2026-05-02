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O que Caetano e Bethânia vão cantar com Shakira? Veja o que esperar

Show da cantora faz parte do evento Todo Mundo no Rio

Agatha Victoria Reis
Por

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Caetano Veloso e Shakira
Caetano Veloso e Shakira - Foto: Reprodução| Instagram

A cantora Shakira agitou a areia da Praia de Copacabana, na última sexta-feira, 1º, durante o ensaio para o megashow do Todo Mundo no Rio, que acontece neste sábado, 2, no Rio de Janeiro. O que surpreendeu o público foi a presença dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia durante a passagem de som.

Compartilhando o palco com a colombiana, os artistas apresentaram uma versão da canção "O Leãozinho". Além disso, Shakira cantou ao lado de Bethânia o clássico "O Que É, O Que É?". Hinos da MPB devem estar no setlist do show.

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Além dos nomes consagrados da música brasileira, a cantora reuniu integrantes da escola de samba Unidos da Tijuca, vencedora do prêmio Estandarte de Ouro de melhor bateria neste ano.

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O que Shakira vai cantar no Todo Mundo no Rio?

Durante o ensaio em Copacabana, a artista apresentou sucessos como "Waka Waka (This Time for Africa)" e "Hips Don't Lie". Outro destaque foi a canção "Antología", em versão voz e violão.

Quem acompanhou a passagem de som também viu a cantora interagir em português com o público e com a equipe. O ensaio teve duração de cerca de 1h20, o que indica o que pode ser esperado para a apresentação oficial.

O show deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas, com início previsto para as 21h45 deste sábado.

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