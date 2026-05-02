HOME > CULTURA
MÚSICA

Não vai à Copacabana? Saiba onde assistir ao show de Shakira no Rio

A apresentação acontece presencialmente em Copacabana, mas quem estiver de casa também pode acompanhar

Carla Melo
Por
| Atualizada em

Shakira se apresenta em Copacabana - Foto: Charly Triballeau/AFP

O grande dia finalmente chegou. Shakira deve movimentar milhares de pessoas no Rio de Janeiro para um show inédito e totalmente gratuito neste sábado, 2.

A apresentação acontece presencialmente em Copacabana, mas quem estiver de casa também pode acompanhar tudo o que rolar no show.

No Globoplay e no Multishow, a transmissão está marcada para começar às 21h20, minutos antes do início do show. Dedé Teicher e Laura Vicente vão mostrar detalhes de bastidores e conversar com o público presente na orla.

A transmissão da Globo começa após a exibição da novela Três Graças, marcada para terminar às 22h25. Na TV aberta, a apresentação fica por conta de Ana Clara Lima e Kenya Sade.

Nos últimos anos, o show gratuito no Rio de Janeiro arrastou uma multidão de fãs para a praia. Madonna cantou para um público de 1,6 milhão de pessoas, e Lady Gaga reuniu 2,1 milhões de little monsters para cantar ao som de seus sucessos.

