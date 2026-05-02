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HOMENAGEM

Fã de Shakira muda nome para 'Shekiro' em homenagem à cantora

A expectativa pelo show da cantora Shakira movimenta a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Fã de Shakira muda nome para 'Shekiro' em homenagem à cantora
- Foto: Reprodução

A expectativa pelo show da cantora Shakira movimenta a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 2, reunindo milhares de fãs desde as primeiras horas do dia.

Entre elas, a do cuidador de idosos Shekiro Winsker Gomes da Silva Mendes, de 49 anos, que decidiu oficializar na Justiça a mudança do próprio nome em homenagem à artista. Segundo ele, a escolha foi motivada por uma paixão antiga.

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“Eu mudei meu nome por ela e quero muito conseguir vê-la”, contou o fã, que também tem o nome da cantora tatuado nas costas.

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Casos como o de Shekiro se misturam a outras histórias na areia e no calçadão. Muitos admiradores chegaram ainda de madrugada para garantir lugar próximo ao palco e, durante a espera, acabaram criando laços. Alguns relatam que grandes eventos como esse também servem para aproximar pessoas.

Estrutura

A estrutura montada para o espetáculo reforça a grandiosidade do evento. O palco tem:

  • cerca de 1.500 metros quadrados;
  • 56 metros de altura;
  • centenas de metros de painéis de LED.

Ao longo da orla, foram instaladas torres de som e telões para ampliar a experiência do público.

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Tags:

entretenimento fãs música Rio de Janeiro Shakira show

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