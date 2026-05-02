HOMENAGEM
Fã de Shakira muda nome para 'Shekiro' em homenagem à cantora
A expectativa pelo show da cantora Shakira movimenta a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro
A expectativa pelo show da cantora Shakira movimenta a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 2, reunindo milhares de fãs desde as primeiras horas do dia.
Entre elas, a do cuidador de idosos Shekiro Winsker Gomes da Silva Mendes, de 49 anos, que decidiu oficializar na Justiça a mudança do próprio nome em homenagem à artista. Segundo ele, a escolha foi motivada por uma paixão antiga.
“Eu mudei meu nome por ela e quero muito conseguir vê-la”, contou o fã, que também tem o nome da cantora tatuado nas costas.
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Casos como o de Shekiro se misturam a outras histórias na areia e no calçadão. Muitos admiradores chegaram ainda de madrugada para garantir lugar próximo ao palco e, durante a espera, acabaram criando laços. Alguns relatam que grandes eventos como esse também servem para aproximar pessoas.
Estrutura
A estrutura montada para o espetáculo reforça a grandiosidade do evento. O palco tem:
- cerca de 1.500 metros quadrados;
- 56 metros de altura;
- centenas de metros de painéis de LED.
Ao longo da orla, foram instaladas torres de som e telões para ampliar a experiência do público.
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