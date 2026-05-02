Fã de Shakira muda nome para 'Shekiro' em homenagem à cantora

Siga o A TARDE no Google

A expectativa pelo show da cantora Shakira movimenta a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 2, reunindo milhares de fãs desde as primeiras horas do dia.

Entre elas, a do cuidador de idosos Shekiro Winsker Gomes da Silva Mendes, de 49 anos, que decidiu oficializar na Justiça a mudança do próprio nome em homenagem à artista. Segundo ele, a escolha foi motivada por uma paixão antiga.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu mudei meu nome por ela e quero muito conseguir vê-la”, contou o fã, que também tem o nome da cantora tatuado nas costas.

Casos como o de Shekiro se misturam a outras histórias na areia e no calçadão. Muitos admiradores chegaram ainda de madrugada para garantir lugar próximo ao palco e, durante a espera, acabaram criando laços. Alguns relatam que grandes eventos como esse também servem para aproximar pessoas.

Estrutura

A estrutura montada para o espetáculo reforça a grandiosidade do evento. O palco tem:

cerca de 1.500 metros quadrados;

56 metros de altura;

centenas de metros de painéis de LED.

Ao longo da orla, foram instaladas torres de som e telões para ampliar a experiência do público.