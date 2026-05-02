Ana Paula Renault enfrenta drama e denuncia barulho de boate: 'Insustentável'

A venceedora do Big Brother Brasil 16 e jornalista, Ana Paula Renault, fez um desabafo nas redes sociais sobre um problema que diz enfrentar há quase dois anos. Segundo ela, o funcionamento de uma boate próxima ao seu imóvel tem causado transtornos frequentes por conta do volume do som durante a madrugada.

Em publicação no X, a jornalista relatou que o barulho ultrapassa o limite do incômodo e chega a provocar impactos dentro de casa. Ela afirma que já presenciou objetos se moverem com a vibração e até danos em móveis.

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"Há quase 2 anos convivo com uma situação que se tornou insustentável. Uma boate vizinha opera até as 3h da manhã com volume que faz as paredes do meu apartamento tremerem, móveis vibrarem e já derrubou uma porta da cristaleira no chão", escreveu.

Sem resolução

A ex-BBB também afirmou que buscou ajuda por meios oficiais, acionando diferentes canais públicos, registrando ocorrências e solicitando fiscalizações. No entanto, diz que as ações não surtiram efeito prático.

Outro ponto criticado foi a forma como as inspeções teriam sido conduzidas. De acordo com o relato, as vistorias aconteceram de maneira inadequada, o que teria impedido a constatação do problema.

Ela ainda apontou uma postura de desdém por parte dos responsáveis pelo estabelecimento, que, segundo a jornalista, não demonstraram preocupação com as denúncias.

Ao final, Ana Paula pediu providências e reforçou que a situação afeta não apenas ela, mas também outros moradores da região.