Doença que atingiu padres reforça alerta sobre homens no Brasil

Padres como Fábio de Melo, Marcelo Rossi e Reginaldo Manzotti, além da fé, mantêm em comum relatos sobre a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a projeção é que, até 2030, a doença se torne a mais comum do mundo.

Em entrevista à TV Globo, Fábio de Melo já havia revelado que convivia com sinais da doença. “Fui um menino muito triste, melancólico, às vezes sombrio, e era um traço da minha personalidade com o qual convivi durante muito tempo, até perceber que tinha nome”, contou.

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Já o padre Marcelo Rossi revelou, durante uma missa no fim de 2025, o processo do transtorno após sofrer um acidente doméstico que o impediu de realizar atividades, ativando gatilhos em sua saúde mental.

“Deus permitiu que eu fosse ao fundo do poço. Confesso que não acreditava em depressão, achava frescura. Deus permitiu que eu experimentasse e compreendesse”, disse.

Outro que também falou sobre o tema foi o padre Reginaldo Manzotti. “Pode-se dizer que foram momentos depressivos. Procurei ajuda, fiz terapia, e esse processo foi de grande importância para elaborar e compreender o que estava passando. Sou um grande defensor desse acompanhamento”, afirmou durante uma pregação, na qual também conscientizou o público.

Depressão, a doença do século

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos uma em cada cinco pessoas já sentiu, sente ou ainda vai sentir sintomas de depressão.

Cerca de 800 mil suicídios registrados no mundo estão associados à doença. No Brasil, em média, 38 pessoas tiram a própria vida por dia, sendo a maioria do sexo masculino.

Os homens representam mais de 70% dos casos, com cerca de 10 mil mortes por ano. Segundo profissionais de saúde, muitos deles nunca tiveram o transtorno diagnosticado.

Os relatos dos padres demonstram que o transtorno pode afetar qualquer pessoa e precisa de atenção.

A depressão é uma doença tratável, e você não precisa enfrentar isso sozinho. Procure um psicólogo ou psiquiatra. Em momentos de crise, ligue para o CVV (Centro de Valorização da Vida) pelo número 188, atendimento gratuito, 24 horas.