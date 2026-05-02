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Ex-Tiazinha anuncia decisão após acidente do irmão

Atriz revelou motivo nas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por

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Suzana Alves
Suzana Alves - Foto: Reprodução

A atriz Suzana Alves, conhecida pelo personagem Tiazinha, revelou que irá se afastar das redes sociais após o lançamento de sua biografia para se dedicar à família.

O que motivou a decisão da famosa foi um acidente sofrido pelo irmão, Felipe, que ocorreu logo após o lançamento do livro. O familiar da artista está fora de risco, mas Suzana afirma a necessidade de prestar apoio à família.

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A atriz pediu aos seguidores orações pela recuperação do irmão. Mesmo ausente das redes sociais, a equipe ficará responsável pelas divulgações e informações sobre a biografia.

Além disso, em julho do ano passado, o casamento de 15 anos com Flávio Saretta chegou ao fim. A atriz destacou que, mesmo diante dos acontecimentos, põe seu conforto no divino para enfrentar as adversidades. “A fé move montanhas”, encerrou ela em comunicado.

Veja:

Imagem ilustrativa da imagem Ex-Tiazinha anuncia decisão após acidente do irmão
| Foto: Reprodução

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Tags:

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