Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREOCUPAÇÃO

O que aconteceu com o pai de Shakira? Saiba o histórico de saúde de William Mebarak

Mal-estar de William Mebarak motivou atraso no Rio

Bianca Carneiro
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Idoso sofreu queda em 2022
Idoso sofreu queda em 2022 - Foto: Reprodução

O aguardado show de Shakira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, sofreu um atraso de mais de uma hora na noite deste sábado, 2. O motivo, relatado inicialmente de forma discreta na transmissão da TV Globo como um "problema pessoal", gerou grande apreensão entre os fãs nas redes sociais. A causa da demora, no entanto, envolve o grande pilar da vida da cantora: seu pai, William Mebarak Chadid, de 94 anos.

O mal-estar nos bastidores do Rio

De acordo com fontes ligadas à equipe de realização do evento "Todo Mundo no Rio" ouvidas pelo jornal Correio Braziliense, William Mebarak sofreu um mal-estar pouco antes de a colombiana iniciar sua apresentação.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao ser informada da situação, a artista precisou pedir um tempo à produção para se recuperar emocionalmente do susto. O show, que estava programado para as 21h45, só começou oficialmente às 23h05, logo após um espetáculo de drones sobre a praia. A equipe da cantora confirmou posteriormente que o atraso ocorreu por conta de "problemas pessoais".

Leia Também:

Shakira exalta a Bahia no Rio e já tem passaporte carimbado para o Carnaval de Salvador
"Ei, Piqué...": público ofende ex de Shakira em coro durante show no Rio
Tensão em Copacabana: show de Shakira sofre atraso após problema de última hora

Como está a saúde do pai de Shakira? Um histórico de superação

Ainda não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde atual do patriarca. A saúde de William Mebarak tem exigido atenção constante e proximidade da cantora nos últimos anos. Aos 94 anos, ele vem enfrentando e superando uma série de desafios médicos graves:

  • Pneumonia grave (2024): Em julho do ano passado, ele foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Colômbia. O jornal El Tiempo reportou que Shakira fez questão de ficar ao lado do pai devido à fragilidade do quadro clínico.
  • Acidentes e cirurgias (2022 - 2023): Segundo a revista Hola!, ele sofreu uma queda grave em 2022 que resultou em internação prolongada.

Em 2023, a própria Shakira resumiu a resiliência impressionante do pai em uma entrevista emocionante:

"O que ele suportou e superou fisicamente no último ano e meio, na idade dele, vai além de qualquer explicação. Ele passou por seis cirurgias, dois episódios de Covid, duas quedas, uma hemorragia cerebral, problemas neurológicos e pneumonia, e ainda continua sorrindo, iluminando a vida daqueles que o amam."

A importância de William Mebarak na carreira de Shakira

Escritor e comerciante de origem libanesa, William foi muito mais do que uma figura paterna; ele foi o principal motor por trás do fenômeno global em que a filha se transformou.

Conhecido na juventude da cantora como o "homem dos óculos escuros", ele atuou como o primeiro empresário de Shakira, fazendo a ponte com a mídia e batalhando para mostrar o talento da filha ao mundo. Como forma de profunda gratidão, quando lançou Magia, seu primeiro álbum em 1991, aos 14 anos, Shakira dedicou a obra inteiramente a ele.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Shakira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Idoso sofreu queda em 2022
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Idoso sofreu queda em 2022
Play

Banda improvisa show durante engarrafamento na BR-324; veja vídeo

Idoso sofreu queda em 2022
Play

O filme de terror que inspirou clipe histórico de Michael Jackson

Idoso sofreu queda em 2022
Play

Integrante da banda de Netto Brito tranquiliza fãs após choque em show; veja vídeo

x