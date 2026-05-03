O que aconteceu com o pai de Shakira? Saiba o histórico de saúde de William Mebarak

O aguardado show de Shakira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, sofreu um atraso de mais de uma hora na noite deste sábado, 2. O motivo, relatado inicialmente de forma discreta na transmissão da TV Globo como um "problema pessoal", gerou grande apreensão entre os fãs nas redes sociais. A causa da demora, no entanto, envolve o grande pilar da vida da cantora: seu pai, William Mebarak Chadid, de 94 anos.

O mal-estar nos bastidores do Rio

De acordo com fontes ligadas à equipe de realização do evento "Todo Mundo no Rio" ouvidas pelo jornal Correio Braziliense, William Mebarak sofreu um mal-estar pouco antes de a colombiana iniciar sua apresentação.

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Ao ser informada da situação, a artista precisou pedir um tempo à produção para se recuperar emocionalmente do susto. O show, que estava programado para as 21h45, só começou oficialmente às 23h05, logo após um espetáculo de drones sobre a praia. A equipe da cantora confirmou posteriormente que o atraso ocorreu por conta de "problemas pessoais".

Como está a saúde do pai de Shakira? Um histórico de superação

Ainda não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde atual do patriarca. A saúde de William Mebarak tem exigido atenção constante e proximidade da cantora nos últimos anos. Aos 94 anos, ele vem enfrentando e superando uma série de desafios médicos graves:

Pneumonia grave (2024): Em julho do ano passado, ele foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Colômbia. O jornal El Tiempo reportou que Shakira fez questão de ficar ao lado do pai devido à fragilidade do quadro clínico.

Em julho do ano passado, ele foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Colômbia. O jornal El Tiempo reportou que Shakira fez questão de ficar ao lado do pai devido à fragilidade do quadro clínico. Acidentes e cirurgias (2022 - 2023): Segundo a revista Hola!, ele sofreu uma queda grave em 2022 que resultou em internação prolongada.

Em 2023, a própria Shakira resumiu a resiliência impressionante do pai em uma entrevista emocionante:

"O que ele suportou e superou fisicamente no último ano e meio, na idade dele, vai além de qualquer explicação. Ele passou por seis cirurgias, dois episódios de Covid, duas quedas, uma hemorragia cerebral, problemas neurológicos e pneumonia, e ainda continua sorrindo, iluminando a vida daqueles que o amam."

A importância de William Mebarak na carreira de Shakira

Escritor e comerciante de origem libanesa, William foi muito mais do que uma figura paterna; ele foi o principal motor por trás do fenômeno global em que a filha se transformou.

Conhecido na juventude da cantora como o "homem dos óculos escuros", ele atuou como o primeiro empresário de Shakira, fazendo a ponte com a mídia e batalhando para mostrar o talento da filha ao mundo. Como forma de profunda gratidão, quando lançou Magia, seu primeiro álbum em 1991, aos 14 anos, Shakira dedicou a obra inteiramente a ele.