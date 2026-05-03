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Shakira em Copacabana: público critica show nas redes sociais

Internautas também questionaram o público de cerca de 2 milhões de pessoas

Edvaldo Sales
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| Atualizada em

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Internautas também questionaram o público de cerca de 2 milhões de pessoas
Internautas também questionaram o público de cerca de 2 milhões de pessoas - Foto: Divulgação

A Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, recebeu megashow marcante da Shakira na noite de sábado, 2. Nas redes sociais, porém, os internautas compartilharam críticas a respeito do evento.

A transmissão ao vivo do espetáculo, realizada pela TV Globo, está entre as principais reclamações.

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“Show maravilhoso… mas a direção de TV muito ruim. Que cortes são esses que perdem os momentos mais importantes do show para mostrar o público e imagem de drone?!”, escreveu um pessoa no X (antigo Twitter).

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As participações especiais também renderam comentários negativos. Uma parcela do público não ficou satisfeita, por exemplo, com a performance de ‘O Que É, O Que É?’ de Shakira com Maria Bethânia, descrita como monótona e dessincronizada.

Além disso, os internautas criticaram o repertório, abertura, qualidade do som, entrega dos dançarinos e demais problemas técnicos.

Público do show

O show de Shakira reuniu um público de cerca de 2 milhões de pessoas em Copacaba, segundo a Riotur. No entanto, web questionou o número divulgado pela Prefeitura do Rio.

Algumas pessoas comparam as imagens da apresentação da cantora colombiana com a última edição do Todo Mundo no Rio, comandada por Lady Gaga em 2025.

Naquele ano, Lady Gaga teve um público estimado de mais de 2,1 milhões de pessoas.

Madonna, que se apresentou em 2024, teria reunido cerca de 1,9 milhão de fãs para Copacabana.

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