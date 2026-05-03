HOME > MÚSICA
MÚSICA

Todo Mundo no Rio confirma novos shows e anima fãs de astros globais

Nas edições anteriores, a festa trouxe ao Brasil Madonna e Lady Gaga

Luiza Nascimento
Shakira no Rio
Shakira no Rio - Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Após o sucesso do show de Shakira em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 2, a Prefeitura confirmou novas edições do "Todo Mundo no Rio" até 2028.

O evento movimentou cerca de R$ 800 milhões na economia carioca, através da hotelaria, gastronomia, transporte e comércio, segundo dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Nas edições anteriores, a festa trouxe ao Brasil Madonna e Lady Gaga. No entanto, até o momento, novos nomes não foram divulgados.

Possíveis nomes

Apesar de nenhum artista confirmado, fãs de astros internacionais como Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, Coldplay, Taylor Swift, Dua Lipa e Bruno Mars especulam os artistas e comemoram a possibilidade de ver os ídolos de perto.

Nas redes sociais, brasileiros especulam as próximas apresentações. Confira:

Shakira no Rio

O show de Shakira reuniu um público de cerca de 2 milhões de pessoas em Copacaba, segundo a Riotur.

Durante o espetáculo, a Loba contou com participações de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Anitta.

