Todo Mundo no Rio confirma novos shows e anima fãs de astros globais
Após o sucesso do show de Shakira em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 2, a Prefeitura confirmou novas edições do "Todo Mundo no Rio" até 2028.
O evento movimentou cerca de R$ 800 milhões na economia carioca, através da hotelaria, gastronomia, transporte e comércio, segundo dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Nas edições anteriores, a festa trouxe ao Brasil Madonna e Lady Gaga. No entanto, até o momento, novos nomes não foram divulgados.
Possíveis nomes
Apesar de nenhum artista confirmado, fãs de astros internacionais como Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, Coldplay, Taylor Swift, Dua Lipa e Bruno Mars especulam os artistas e comemoram a possibilidade de ver os ídolos de perto.
Shakira no Rio
O show de Shakira reuniu um público de cerca de 2 milhões de pessoas em Copacaba, segundo a Riotur.
Durante o espetáculo, a Loba contou com participações de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Anitta.
