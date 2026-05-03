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GUERRA

Baiano pode estar entre os mortos na Ucrânia após ataque de drone russo

Jadiel decidiu se juntar, de forma voluntária, a atividades de apoio ligadas às forças ucranianas.

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Baiano pode estar entre os mortos na Ucrânia após ataque de drone russo
- Foto: Reproduação

Um baiano natural de Feira de Santana, na Bahia, morreu na última sexta-feira (1º) durante a guerra na Ucrânia. Jadiel Antônio Ferreira da Silva, de 39 anos, conhecido como Júnior Pitbull, foi atingido por um drone em meio aos confrontos contra forças russas.

Jadiel estava no país europeu havia cerca de dois meses. Antes de viajar, trabalhava como segurança em eventos na cidade baiana e decidiu se juntar, de forma voluntária, a atividades de apoio ligadas às forças ucranianas.

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A informação da morte chegou à família por meio de um áudio enviado por um brasileiro que integrava o mesmo grupo. Na mensagem, ele relata o ataque à namorada de Jadiel e afirma que o próprio baiano havia pedido que ela fosse avisada caso algo acontecesse, segundo informações do site Bom Dia Feira,

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Jadiel ainda não havia sido enviado para combates diretos e passava por fase de treinamento. No momento do ataque, o grupo seguia para uma atividade de instrução.

Até agora, no entanto, o caso não possui confirmação oficial do Ministério das Relações Exteriores.

Guerra na Ucrânia

Desde o início da guerra, em 2022, cresce o número de brasileiros que morreram no conflito, sobretudo entre voluntários que decidem atuar ao lado da Ucrânia. Levantamentos recentes apontam mais de 20 mortes confirmadas, além de dezenas de desaparecidos.

Dados mais atualizados indicam que o Itamaraty já foi informado sobre cerca de 30 brasileiros mortos e mais de 60 desaparecidos, considerando apenas registros oficialmente comunicados.

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Tags:

Bahia Guerra Rússia Ucrânia

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