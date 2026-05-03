OMS investiga três mortes causadas por vírus raro em navio de cruzeiro

Três mortes decorrentes de um possível surto de infecção por hantavírus a bordo de um navio de cruzeiro estão sendo investigadas, segundo informações divulgadas neste domingo, 3, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O navio, chamado de MV Hondius, fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, país africano.

Por enquanto, apenas um caso foi confirmado em laboratório, enquanto outros cinco possíveis infecções seguem sem confirmação.[

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Vítimas

O primeiro a apresentar os sintomas da infecção foi um passageiro de 70 anos, que morreu a bordo da embarcação. O corpo do idoso foi deixado na ilha de Santa Helena, território britânico no Atlântico Sul, como explicou o porta-voz do Departamento de Saúde sul-africano, Foster Mohale.



A esposa dele, de 69 anos, também adoeceu durante a viagem e foi transferida para a África do Sul. Ela morreu em um hospital de Joanesburgo, principal cidade do país.



Uma fonte com conhecimento do caso revelou à AFP que pode haver uma terceira morte ainda não confirmada oficialmente, com o corpo permanecendo a bordo. As nacionalidades das vítimas não foram confirmadas pelas autoridades, mas essa mesma fonte afirmou à reportagem que o casal que morreu seria de nacionalidade neerlandesa.

Ainda de acordo com essa fonte, negociações estão em curso para decidir sobre a transferência de outros dois passageiros doentes para um hospital em Cabo Verde, onde ficariam isolados. Após isso, o navio poderia retomar a rota rumo ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, a dois ou três dias de navegação.



Além dos três mortos, um britânico de 69 anos também foi levado para Johanesburgo e permanece internado em estado grave, em unidade de terapia intensiva.

O que são os hantavírus?

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), os hantavírus são transmitidos por roedores, principalmente por meio do contato com a urina, fezes e saliva desses animais.

Existem diversos tipos de hantavírus, mas somente uma variante pode ser transmitida entre humanos, segundo o Escritório Federal de Saúde Pública da Suíça.