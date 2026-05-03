MUNDO
OMS investiga três mortes causadas por vírus raro em navio de cruzeiro
Uma pessoa está internada em estado grave por suspeita de infecção do vírus
Três mortes decorrentes de um possível surto de infecção por hantavírus a bordo de um navio de cruzeiro estão sendo investigadas, segundo informações divulgadas neste domingo, 3, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O navio, chamado de MV Hondius, fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, país africano.
Por enquanto, apenas um caso foi confirmado em laboratório, enquanto outros cinco possíveis infecções seguem sem confirmação.[
Vítimas
O primeiro a apresentar os sintomas da infecção foi um passageiro de 70 anos, que morreu a bordo da embarcação. O corpo do idoso foi deixado na ilha de Santa Helena, território britânico no Atlântico Sul, como explicou o porta-voz do Departamento de Saúde sul-africano, Foster Mohale.
A esposa dele, de 69 anos, também adoeceu durante a viagem e foi transferida para a África do Sul. Ela morreu em um hospital de Joanesburgo, principal cidade do país.
Uma fonte com conhecimento do caso revelou à AFP que pode haver uma terceira morte ainda não confirmada oficialmente, com o corpo permanecendo a bordo. As nacionalidades das vítimas não foram confirmadas pelas autoridades, mas essa mesma fonte afirmou à reportagem que o casal que morreu seria de nacionalidade neerlandesa.
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Ainda de acordo com essa fonte, negociações estão em curso para decidir sobre a transferência de outros dois passageiros doentes para um hospital em Cabo Verde, onde ficariam isolados. Após isso, o navio poderia retomar a rota rumo ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, a dois ou três dias de navegação.
Além dos três mortos, um britânico de 69 anos também foi levado para Johanesburgo e permanece internado em estado grave, em unidade de terapia intensiva.
O que são os hantavírus?
De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), os hantavírus são transmitidos por roedores, principalmente por meio do contato com a urina, fezes e saliva desses animais.
Existem diversos tipos de hantavírus, mas somente uma variante pode ser transmitida entre humanos, segundo o Escritório Federal de Saúde Pública da Suíça.
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