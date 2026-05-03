AVANÇO IMPORTANTE
Estudo testa injeção que pode reverter doença que afeta articulações
Atualmente, os tratamentos disponíveis se concentram no controle da dor ou na substituição da articulação
Uma terapia experimental em desenvolvimento nos Estados Unidos pode abrir caminho para reverter a osteoartrite, doença marcada pelo desgaste progressivo da cartilagem das articulações, que causa dor, rigidez e perda de mobilidade em milhões de pessoas.
Atualmente, não há cura para a condição. Os tratamentos disponíveis se concentram no controle da dor ou, em casos graves, na substituição da articulação por próteses.
Segundo o ScienceAlert, pesquisadores da Universidade do Colorado Boulder desenvolveram uma injeção regenerativa que, em estudos com animais, conseguiu estimular o reparo de articulações danificadas em poucas semanas.
O tratamento usa um sistema de liberação lenta para aplicar, diretamente na articulação, um medicamento já aprovado pela FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, mas reaproveitado com outro objetivo.
O objetivo é fazer com que as próprias células do corpo atuem na recuperação da cartilagem e do osso afetados pela doença.
Stephanie Bryant, professora de engenharia química e biológica da Universidade do Colorado Boulder e líder do projeto, disse que equipe conseguiu passar, em dois anos, de uma ideia inicial ao desenvolvimento de terapias que demonstraram reverter a osteoartrite em animais.
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Kit de reparo para a cartilagem
Os cientistas também trabalham em uma espécie de “kit de reparo” feito com biomateriais.
A tecnologia seria aplicada em lesões mais importantes da cartilagem ou do osso e teria a função de recrutar células progenitoras do próprio organismo para preencher as áreas danificadas.
A ideia é que, no futuro, diferentes estratégias possam ser usadas conforme o estágio da osteoartrite.
A doença costuma evoluir aos poucos. No início, há apenas um leve desgaste da cartilagem. Com o tempo, essa proteção das articulações pode quase desaparecer, fazendo com que os ossos passem a se encostar. Nessa fase, surgem sintomas como dor forte, rigidez, inchaço e inflamação, que acabam atrapalhando mais a rotina.
Mesmo com os resultados promissores, o tratamento ainda está distante dos consultórios. A pesquisa está em fase animal e ainda não passou por revisão por pares.
A próxima etapa deve reunir mais dados sobre segurança e toxicologia, etapa necessária antes de qualquer teste clínico em humanos.
A expectativa dos pesquisadores é iniciar os ensaios clínicos nos próximos 18 meses, caso os novos experimentos confirmem a segurança da abordagem.
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