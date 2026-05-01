Quanto custa emagrecer com caneta? Veja preços de Ozempic e Mounjaro

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: Preço das canetas emagrecedoras varia por dose e marca - Foto: CAROLINE MORAIS/MINISTÉRIO DA SAÚDE

As chamadas “canetas emagrecedoras” viraram febre no Brasil, mas o custo ainda é um dos maiores obstáculos para quem busca esse tipo de tratamento. Medicamentos à base de agonistas de GLP-1 ganharam popularidade e hoje já superam, em buscas na internet, as dietas tradicionais.

Apesar da alta procura, os preços seguem elevados e ajudam a impulsionar até um mercado clandestino, com riscos à saúde devido à venda de produtos sem procedência.

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Por que esses medicamentos são tão caros

O valor das canetas não é por acaso.

Os preços refletem anos de investimento em pesquisa, além da exclusividade garantida por patentes das farmacêuticas. Outro fator que pesa no bolso é a carga tributária brasileira.

Mesmo assim, existe um limite: os valores máximos são definidos anualmente pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), com variações conforme o ICMS de cada estado.

Mounjaro: valores passam de R$ 4 mil



A tirzepatida, vendida no Brasil apenas pela Eli Lilly com o nome Mounjaro, tem preço que varia de acordo com a quantidade de canetas na embalagem.

2 canetas: de R$ 1.580,31 a R$ 2.052,35

de R$ 1.580,31 a R$ 2.052,35 4 canetas: de R$ 3.160,64 a R$ 4.104,72

Ozempic, Wegovy e similares

A semaglutida, presente em marcas como Ozempic e Wegovy, ainda domina o mercado, mesmo após mudanças de patente.

Nos injetáveis, o preço varia conforme a dosagem:

Doses baixas e médias: de R$ 1.077,79 a R$ 1.399,72

de R$ 1.077,79 a R$ 1.399,72 Dose 2,27 mg/ml: de R$ 1.614,43 a R$ 2.096,66

de R$ 1.614,43 a R$ 2.096,66 Dose 3,2 mg/ml: de R$ 2.076,49 a R$ 2.696,75

Já na versão oral, o Rybelsus tem valores definidos pela quantidade de comprimidos:

10 comprimidos: de R$ 384,89 a R$ 499,86

de R$ 384,89 a R$ 499,86 30 comprimidos: de R$ 1.154,77 a R$ 1.499,70

de R$ 1.154,77 a R$ 1.499,70 90 comprimidos: de R$ 3.464,40 a R$ 4.499,22

Opções mais acessíveis no mercado

A liraglutida, presente em medicamentos como Saxenda e Victoza, é a opção com maior concorrência, o que influencia os preços.

Lirux e Olire: de R$ 292,49 (1 unidade) até R$ 3.702,33 (caixa com 10)

de R$ 292,49 (1 unidade) até R$ 3.702,33 (caixa com 10) Victoza (2 aplicadores): de R$ 584,96 a R$ 759,68

de R$ 584,96 a R$ 759,68 Saxenda: de R$ 292,45 (1 unidade) a R$ 1.899,34 (5 unidades)

Alerta para ofertas irregulares

Nem toda oferta disponível no mercado é confiável.

A retatrutida, por exemplo, ainda está em fase de estudos e não tem autorização para venda em nenhum país. Qualquer comercialização desse tipo é considerada irregular.

O cenário reforça a importância de atenção redobrada na hora da compra, especialmente diante de preços muito abaixo do mercado.