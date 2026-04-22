Anvisa aprova uso de Mounjaro para crianças e adolescentes

Siga o A TARDE no Google

O aumento da prevalência do diabetes tipo 2 é consequência de maiores índices de obesidade infantil - Foto: Science Photo Library

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso do Mounjaro para tratar diabetes tipo 2 em pacientes de 10 a 17 anos. A medida amplia o alcance do medicamento, antes restrito a adultos, e surge como resposta ao crescimento da doença entre o público mais jovem.

O remédio age no controle da glicose no sangue e também contribui para a redução do peso corporal, dois fatores centrais no manejo do diabetes tipo 2.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Evidências clínicas, como as do estudo SURPASS-PEDS, indicam melhora consistente nesses parâmetros em poucas semanas de uso. Os dados foram divulgados pela revista científica The Lancet.

Cenário preocupante

O aumento de diagnósticos em adolescentes tem chamado atenção de especialistas. A Sociedade Brasileira de Diabetes destaca que o avanço do sobrepeso e da obesidade entre jovens tem impacto direto nesse quadro, tornando o acompanhamento médico ainda mais necessário.

Além de fatores genéticos, hábitos alimentares e sedentarismo ajudam a explicar a expansão do diabetes tipo 2 nessa faixa etária.

O que mostram os estudos

Pesquisas recentes apontam que o tratamento com Mounjaro pode reduzir de forma relevante o índice de massa corporal (IMC) e melhorar o controle glicêmico. Em análises comparativas, pacientes que utilizaram o medicamento apresentaram resultados superiores aos que receberam placebo.

Os efeitos adversos mais relatados foram gastrointestinais, como náusea e diarreia, geralmente leves e passageiros. Estudos de maior duração também indicam manutenção dos benefícios ao longo do tempo.