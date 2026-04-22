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SAÚDE

Anvisa aprova uso de Mounjaro para crianças e adolescentes

Crianças a partir de 10 anos poderão usar o medicamento

Isabela Cardoso
Por

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O aumento da prevalência do diabetes tipo 2 é consequência de maiores índices de obesidade infantil
O aumento da prevalência do diabetes tipo 2 é consequência de maiores índices de obesidade infantil -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso do Mounjaro para tratar diabetes tipo 2 em pacientes de 10 a 17 anos. A medida amplia o alcance do medicamento, antes restrito a adultos, e surge como resposta ao crescimento da doença entre o público mais jovem.

O remédio age no controle da glicose no sangue e também contribui para a redução do peso corporal, dois fatores centrais no manejo do diabetes tipo 2.

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Evidências clínicas, como as do estudo SURPASS-PEDS, indicam melhora consistente nesses parâmetros em poucas semanas de uso. Os dados foram divulgados pela revista científica The Lancet.

Cenário preocupante

O aumento de diagnósticos em adolescentes tem chamado atenção de especialistas. A Sociedade Brasileira de Diabetes destaca que o avanço do sobrepeso e da obesidade entre jovens tem impacto direto nesse quadro, tornando o acompanhamento médico ainda mais necessário.

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Além de fatores genéticos, hábitos alimentares e sedentarismo ajudam a explicar a expansão do diabetes tipo 2 nessa faixa etária.

O que mostram os estudos

Pesquisas recentes apontam que o tratamento com Mounjaro pode reduzir de forma relevante o índice de massa corporal (IMC) e melhorar o controle glicêmico. Em análises comparativas, pacientes que utilizaram o medicamento apresentaram resultados superiores aos que receberam placebo.

Os efeitos adversos mais relatados foram gastrointestinais, como náusea e diarreia, geralmente leves e passageiros. Estudos de maior duração também indicam manutenção dos benefícios ao longo do tempo.

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Tags:

anvisa Diabetes Tipo 2 Mounjaro

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