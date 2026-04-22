UTI neonatal é fechada após morte de recém-nascido por superbactéria

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UTI Neonatal do Grupo Hospitalar - Foto: Divulgação/Grupo Hospitalar Conceição

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Fêmina, em Porto Alegre, foi fechada após um recém-nascido morrer em decorrência da superbactéria Acinetobacter baumannii. O isolamento ocorreu na última quinta-feira, 16, dia em que o bebê faleceu, mas só foi divulgado nesta terça, 21.

O bebê, vítima da infecção, era considerado extremamente prematuro, tendo nascido com 26 semanas de gestação, em um parto de alto risco.



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A bactéria consta no grupo crítico da lista de patógenos prioritários da Organização Mundial de Saúde (OMS) e, segundo o órgão, é uma das cinco principais causas de mortalidade por infecções resistentes a antibióticos no mundo.

Outros infectados

Além da vítima, outros quatro dos 34 pacientes hospitalizados na unidade testaram positivo para a bactéria. Três bebês permanecem em estado estável e todos estão sendo monitorados.

Responsável pela administração do local, o Grupo Hospitalar Conceição afirma que foram adotadas medidas de restrição máxima, como:

Isolamento total da área;

bloqueio de circulações internas;

suspensão temporária de admissões no setor.

Além disso, órgãos de fiscalização, como as Secretarias Municipal e Estadual da Saúde e a Vigilância Sanitária foram acionados.

Não há admissão de novos casos na unidade e as gestantes estão sendo encaminhadas para outros hospitais. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que está acompanhando o caso.

"A SMS está apoiando o redirecionamento de gestantes de 20-35 semanas para as demais maternidades da capital, garantindo a continuidade do atendimento. Por medida de segurança e monitoramento de rotina, novas admissões na unidade estão temporariamente suspensas", disse.