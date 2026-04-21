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Canetas emagrecedoras viram alvo de nova fiscalização

Uma nova norma para a venda dos emagrecedores está sendo preparada

Franciely Gomes
Por

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As canetas emagrecedoras estão fazendo sucesso no Brasil
As canetas emagrecedoras estão fazendo sucesso no Brasil -

As canetas emagrecedoras viraram alvo de uma nova fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Com foco em produtos manipulados e itens comercializados sem autorização sanitária, o órgão público tem realizado uma inspeção minuciosa durante o mês de abril.

Nas últimas semanas, diversos medicamentos foram recolhidos e tiveram sua distribuição, importação e comercialização suspensa. Dentre eles estavam o Gluconex e Tirzedral, divulgados amplamente na internet.

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De acordo com a própria Anvisa, produtos vindos de outros países têm sido os mais problemáticos. Eles são vendidos como medicamentos injetáveis da classe dos agonistas do receptor GLP-1, mas não possuem registro oficial, notificação ou autorização do órgão no Brasil.

A falta deste selo de qualidade pode ser prejudicial para os consumidores, que podem apresentar diversos sintomas de alergia e reações graves, podendo ocasionar em morte.

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Nova regra para emagrecedores

Em nota, a Anvisa informou que anunciará uma nova regra para a regulamentação e venda destas canetas emagrecedoras no Brasil. A medida será revelada no próximo dia 29 de abril, durante a Reunião Ordinária Pública.

A instrução normativa pretende regulamentar a manipulação dessas substâncias, que estão entrando de forma irregular no país e causando dor de cabeça para a fiscalização.

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Tags:

anvisa canetas emagrecedoras Saúde

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