SUSTO
Advogado descobre câncer após ignorar caroço no pescoço
O homem ignorou o sinal da doença por cerca de dois anos
Um advogado descobriu um câncer na tireoide através de um caroço na região do pescoço. Identificado como Jonas de Oliveira Bezerra Filho, de 28 anos, o rapaz ignorou o sinal por mais de dois anos.
Entretanto, o diagnóstico da doença veio no início do mês de abril, após ele realizar uma biópsia, que identificou uma neoplasia maligna com metástase em linfonodo. Ele realizará a cirurgia de retirada da tireoide, em Rio Branco, no Acre.
Em seu perfil do Instagram, o rapaz contou que o procedimento será realizado em um hospital particular devido a gravidade, durando cerca de 5 horas. Ele também pediu ajuda aos seguidores e criou uma vaquinha online para arcar com os custos.
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Até o momento, Jonas já arrecadou cerca de R$ 60 mil, mas ainda não tem uma estimativa exata do valor que precisará para o todo o tratamento. “Sei que começa a partir de R$ 5 mil, mas só vou ter um orçamento exato depois da cirurgia”, disse ele ao GR1, programa afiliado da Globo no Acre.
"No caso do câncer na tireoide, o médico falou que primeiro tem que fazer cirurgia e após a retirada da parte afetada. O tratamento é com iodoterapia e neste caso isolado, não envolve quimioterapia e nem radioterapia”, explicou.
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