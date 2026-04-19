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SUSTO

Advogado descobre câncer após ignorar caroço no pescoço

O homem ignorou o sinal da doença por cerca de dois anos

Franciely Gomes
Por

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A doença progrediu ao longo dos dois últimos anos
A doença progrediu ao longo dos dois últimos anos -

Um advogado descobriu um câncer na tireoide através de um caroço na região do pescoço. Identificado como Jonas de Oliveira Bezerra Filho, de 28 anos, o rapaz ignorou o sinal por mais de dois anos.

Entretanto, o diagnóstico da doença veio no início do mês de abril, após ele realizar uma biópsia, que identificou uma neoplasia maligna com metástase em linfonodo. Ele realizará a cirurgia de retirada da tireoide, em Rio Branco, no Acre.

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Registro de Jonas de Oliveira Bezerra Filho
Registro de Jonas de Oliveira Bezerra Filho | Foto: Reprodução | G1

Em seu perfil do Instagram, o rapaz contou que o procedimento será realizado em um hospital particular devido a gravidade, durando cerca de 5 horas. Ele também pediu ajuda aos seguidores e criou uma vaquinha online para arcar com os custos.

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Até o momento, Jonas já arrecadou cerca de R$ 60 mil, mas ainda não tem uma estimativa exata do valor que precisará para o todo o tratamento. “Sei que começa a partir de R$ 5 mil, mas só vou ter um orçamento exato depois da cirurgia”, disse ele ao GR1, programa afiliado da Globo no Acre.

"No caso do câncer na tireoide, o médico falou que primeiro tem que fazer cirurgia e após a retirada da parte afetada. O tratamento é com iodoterapia e neste caso isolado, não envolve quimioterapia e nem radioterapia”, explicou.

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Tags:

Câncer doença Saúde

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