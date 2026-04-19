Brasil recebe medicamento contra progressão do Alzheimer; saiba quando

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O medicamento chega ao Brasil no segundo semestre - Foto: Ilustratativa | Freepik

A luta contra o Alzheimer está prestes a ganhar um novo aliado no Brasil. Aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro de 2025, o medicamento lecanemabe chega ao mercado farmacêutico brasileiro em junho de 2026.

Imagem ilustrativa do medicamento | Foto: Reprodução

Produzido a partir de organismos vivos, o remédio atua diretamente no organismo do paciente. Ele age nas protofibrilas de beta-amiloide, formas tóxicas da proteína que se acumulam no cérebro e causam morte de neurônios de pessoas com Alzheimer.

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O medicamento não tem a função de reverter os efeitos cognitivos já causados pela doença, mas sim evitar sua progressão em estágios iniciais, pois reduz a formação de novas placas da beta-amiloide no cérebro.

Seu custo médio deve chegar ao montante de R$ 8.108,94, sem aplicação de impostos, em um mês de tratamento. Com o valores corrigidos, o medicamento pode custar até R$ 11.075,62.