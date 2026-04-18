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NOVA DIREÇÃO

Governo altera os comandos do Hospital de Camaçari e Menandro

Mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 18.

Anderson Ramos
Por

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Hospial Geral de Camaçari passou por ,udanças na direção.
Hospial Geral de Camaçari passou por ,udanças na direção. -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) promoveu mudanças na direção de dois dos maiores hospitais da Região Metropolitana de Salvador. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 18.

A diretora-geral Thaís Fraga Nunes encerrou sua segunda passagem pelo cargo de diretora-geral do Hospital Geral de Camaçari (HGC), que teve início em janeiro de 2024. Em seu lugar, foi nomeada Loise Oliveira Bahia, que deixou a direção-geral do Hospital Geral Menandro de Faria (HGMF), em Lauro de Freitas.

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A publicação ainda trouxe a designação da coordenadora Karla Virgens Rabelo da Luz para responder, cumulativamente pela diretora-geral do Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas.

As mudanças também alcançaram cargos de coordenação nas referidas unidades de saúde. O motivo das alterações não foi informado.

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