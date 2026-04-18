NOVA DIREÇÃO
Governo altera os comandos do Hospital de Camaçari e Menandro
Mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 18.
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) promoveu mudanças na direção de dois dos maiores hospitais da Região Metropolitana de Salvador. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 18.
A diretora-geral Thaís Fraga Nunes encerrou sua segunda passagem pelo cargo de diretora-geral do Hospital Geral de Camaçari (HGC), que teve início em janeiro de 2024. Em seu lugar, foi nomeada Loise Oliveira Bahia, que deixou a direção-geral do Hospital Geral Menandro de Faria (HGMF), em Lauro de Freitas.
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A publicação ainda trouxe a designação da coordenadora Karla Virgens Rabelo da Luz para responder, cumulativamente pela diretora-geral do Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas.
As mudanças também alcançaram cargos de coordenação nas referidas unidades de saúde. O motivo das alterações não foi informado.
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