FORTALECIMENTO
Rui Costa destaca investimentos recordes na educação baiana
Ex-ministro enfatiza ritmo da gestão de Jerônimo Rodrigues e continuidade de projeto político
Durante agenda oficial nos municípios de Jandaíra e Conde nesta sexta-feira, 17, o ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa, afirmou que a Bahia atravessa o maior ciclo de investimentos em educação de sua história.
Acompanhado pelo governador Jerônimo Rodrigues e pelo senador Jaques Wagner, Costa ressaltou a consolidação de um projeto político que completa quase duas décadas no estado.
No discurso, o ex-ministro pontuou que a atual gestão imprimiu uma nova dinâmica administrativa às políticas públicas.
"Esse grupo começou essa caminhada com Wagner, eu tive a honra de dar seguimento por oito anos e hoje Jerônimo toca a Bahia rodando os quatro cantos desse estado, com um ritmo alucinante", declarou, destacando o empenho do governador na entrega de obras e serviços.
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Infraestrutura e ensino
O protagonismo de Jerônimo Rodrigues na área educacional foi o ponto central do pronunciamento. De acordo com Rui Costa, o estado contabiliza atualmente mais de 600 intervenções em unidades escolares, englobando tanto a construção de novos prédios quanto a modernização integral de estruturas existentes.
Para o ex-ministro, o avanço transcende as obras físicas. Ele defendeu que o modelo adotado — pautado no ensino em tempo integral e em políticas de assistência estudantil — assegura a permanência dos jovens na rede pública e eleva a qualidade pedagógica.
"Estamos garantindo escolas que são iguais ou melhores que as melhores escolas particulares da Bahia, oferecendo dignidade e oportunidade", afirmou.
Alinhamento político
A visita aos municípios do litoral norte e agreste reforçou a narrativa de unidade do grupo governista. Costa atribuiu os resultados atuais a uma política de continuidade e diálogo estabelecida desde as gestões do senador Jaques Wagner e fortalecida pela parceria com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Para as lideranças presentes, o fortalecimento da educação é o principal motor de desenvolvimento social para as futuras gerações baianas.
"Quando a escola cresce, cresce o estudante e cresce o orgulho da família em nossos jovens", concluiu o ex-ministro.
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