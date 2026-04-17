Wagner Moura entra com ação na Justiça contra Silas Malafaia

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Wagner Moura entrou com ação contra Silas Malafaia. - Foto: AFP

Wagner Moura entrou com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro contra o pastor presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), Silas Malafaia.

O ator baiano resolveu adotar a medida por causa de xingamentos feitos via rede social, durante o período de sua indicação ao Oscar de Melhor Ator por “O Agente Secreto”.

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Wagner pede uma indenização de R$ 100 mil. O processo corre na 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, ainda sem decisão do juízo. O ator pediu que a ação tramite em sigilo. As informações são da colune de Lauro Jardim, de O Globo.

Em sua conta no X, Malafaia acusou Wagner Moura de se beneficiar, indevidamente, do dinheiro público na produção do filme e o classificou de “artista cretino”:

Na ação, Wagner Moura lembra que não é responsável pela captação de recursos para a produção do filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Com orçamento de R$ 28 milhões, “O Agente Secreto” foi uma coprodução envolvendo diferentes países, como Brasil, França, Alemanha e Holanda.

Reação

Após ficar sabendo de que está sendo processado pelo ator baiano, o religioso publicou um novo vídeo nas redes sociais afirmando que não entende as motivações de Moura. “O que esse cara está movendo contra mim se eu nunca citei ele? Eu não estou entendendo isso aí”, disse.

“Qual é a acusação pessoal que eu faço a ele de corrupção de alguma coisa? Nenhuma. É uma vergonha para esse cara. Vai voltar a apanhar de novo nas redes sociais”, completou.